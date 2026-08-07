Programa reforça a integração entre prefeitura e governo estadual - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Programa reforça a integração entre prefeitura e governo estadualFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 07/08/2026 17:34

Volta Redonda - A Operação Segurança Presente segue apresentando resultados expressivos no fortalecimento da segurança pública de A Operação Segurança Presente segue apresentando resultados expressivos no fortalecimento da segurança pública de Volta Redonda . Dados consolidados da produtividade de 2026 mostram que as equipes das bases da Vila Santa Cecília e do Retiro já realizaram 797 registros de ocorrência neste ano, demonstrando atuação permanente no apoio à população e no enfrentamento à criminalidade. Outro dado de destaque é que, nas áreas e durante o horário de funcionamento do programa, permaneceram zerados os registros de roubos de rua, de veículo, de carga e letalidade violenta. O levantamento aponta ainda que roubo de telefone celular, roubo a residência, roubo de bicicleta, roubo a coletivo e roubo a transeunte também não tiveram registros nesse período.

Desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, o Segurança Presente atua por meio do policiamento de proximidade e da integração entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal (GMVR), o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a 93ª Delegacia de Polícia Civil e demais forças de segurança do município. As equipes realizam patrulhamento diário nas regiões da Vila Santa Cecília, Aterrado, Centro – incluindo a Avenida Amaral Peixoto e a Rodoviária Prefeito Francisco Torres – e Retiro.

Entre as principais ocorrências registradas em 2026 estão 549 apreensões de drogas, consolidando esse tipo de atendimento como a maior parte da produtividade das equipes. O balanço contabiliza ainda 73 casos como fatos atípicos, 27 cumprimentos de mandados de prisão, 21 furtos a estabelecimentos comerciais, 12 ocorrências de furto, 12 casos envolvendo pessoas desaparecidas, nove ameaças, nove apreensões de materiais, seis registros de injúria, seis auxílios a transeuntes, cinco apreensões de armas brancas e quatro ocorrências de adulteração de sinal identificador de veículo, entre outras ações.

O coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major PM José Eduardo Martins Silvério, destacou que os resultados refletem a integração entre as forças de segurança, o policiamento de proximidade e o apoio da tecnologia empregada pela prefeitura, como os sistemas de videomonitoramento e inteligência.

“Os números demonstram que o trabalho preventivo e a presença constante das equipes nas ruas produzem resultados concretos. Mais do que atender ocorrências, buscamos prevenir crimes, fortalecer a sensação de segurança da população e atuar de forma integrada com todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública de Volta Redonda. O resultado é fruto do comprometimento de todos os profissionais envolvidos, da parceria com o município e da confiança da população”, enfatizou major Silvério.

Investimentos na segurança pública

Os resultados da Operação Segurança Presente se somam aos investimentos realizados pela Prefeitura de Volta Redonda na área da segurança pública, como a ampliação do sistema de videomonitoramento, a implantação do reconhecimento facial, a instalação de novas bases operacionais e o apoio permanente às forças de segurança que atuam no município.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a parceria entre a prefeitura e o governo estadual tem sido fundamental para os avanços registrados. “Segurança se faz com união de esforços. A prefeitura tem investido em tecnologia, estrutura e apoio às forças de segurança, e essa parceria com o Governo do Estado vem trazendo resultados concretos para a população. Os índices zerados em crimes tão importantes mostram que estamos no caminho certo e que Volta Redonda continua sendo referência em segurança pública”, concluiu.