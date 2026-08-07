Ação acontece em resposta ao alerta da Anvisa e estabelecimentos devem reportar qualquer suspeitaFoto: Divulgação/Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária de Volta Redonda intensifica fiscalização e orienta farmácias após alerta de falsificação
Ação acontece em resposta ao alerta da Anvisa e estabelecimentos devem reportar qualquer suspeita aos canais de denúncia ou ao fabricante
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Patrulha Maria da Penha prende idoso por descumprimento de medida protetiva em Volta Redonda
Homem de 80 anos foi detido em flagrante após desrespeitar decisão judicial e ofender a ex-companheira, de 72 anos
Educação de Volta Redonda alcança desempenho de destaque no Ideb 2025 e supera média do estado
Rede municipal igualou a média nacional nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ficou 0,2 ponto acima do índice do Rio de Janeiro
Pacientes do primeiro mutirão de cirurgias de catarata aprovam atendimento
Cento e cinquenta procedimentos acontecem no recém-inaugurado espaço para atendimentos de oftalmologia da rede municipal de saúde
Volta Redonda avança na construção de mais de 2 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida
Município prepara ida a Brasília em busca de recursos para viabilizar construção de novos empreendimentos; iniciativa faz parte da adesão à Campanha da Fraternidade 2026
Com apoio da prefeitura, Volta Redonda Futsal confirma sua participação no Campeonato Estadual
Equipe disputará a competição com times nas categorias Sub-15 e Sub-17; ambos estreiam no sábado (8), no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro
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