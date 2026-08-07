Ação acontece em resposta ao alerta da Anvisa e estabelecimentos devem reportar qualquer suspeita - Foto: Divulgação/Vigilância Sanitária

Ação acontece em resposta ao alerta da Anvisa e estabelecimentos devem reportar qualquer suspeitaFoto: Divulgação/Vigilância Sanitária

Publicado 07/08/2026 17:30

Volta Redonda - A Vigilância Sanitária de Volta Redonda iniciou nesta semana uma força-tarefa informativa e de fiscalização voltada a todos os estabelecimentos farmacêuticos do município. A ação ocorre em resposta imediata a um Alerta Rápido de Notificação emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O comunicado oficial adverte sobre a circulação de unidades falsificadas do medicamento Mounjaro (tirzepatida), utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e controle de peso.

O foco central da operação municipal está na identificação e retenção do lote 855044 (concentração de 10mg), com validade prevista para 04/2027. A detentora oficial do registro do medicamento no Brasil, Eli Lilly do Brasil Ltda, formalizou o desvio de qualidade e confirmou a existência de unidades piratas sendo comercializadas no mercado nacional.

Servidores da Vigilância Sanitária estão percorrendo as drogarias para entregar notas orientativas. Os profissionais farmacêuticos estão sendo instruídos a revisar minuciosamente seus estoques e a segregar imediatamente qualquer unidade que corresponda ao lote afetado.

“A comercialização de produtos falsificados configura crime contra a saúde pública e os estabelecimentos devem reportar qualquer suspeita diretamente aos canais de denúncia do município ou pelo e-mail oficial da fabricante”, reforça o coordenador da Vigilância Sanitária de Volta Redonda, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho.