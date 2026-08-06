Rede municipal igualou a média nacional nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ficou 0,2 ponto acima do índice do Rio de Janeiro - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Rede municipal igualou a média nacional nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ficou 0,2 ponto acima do índice do Rio de JaneiroFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 06/08/2026 16:40

Volta Redonda - A rede municipal de ensino de A rede municipal de ensino de Volta Redonda conquistou mais um importante resultado na educação pública. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado nessa quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC), o município alcançou 6,3 nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e 5,3 nos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental.

Os índices colocam Volta Redonda no mesmo patamar da média nacional nas duas etapas de ensino. Além disso, a rede municipal ficou 0,2 ponto acima da média do Estado do Rio de Janeiro tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. No estado, a média foi de 6,1 para os anos iniciais e 5,1 para os anos finais.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, destacou que o resultado é reflexo do trabalho desenvolvido diariamente nas unidades escolares da rede.

"Esse resultado demonstra que estamos avançando na qualidade da educação oferecida aos nossos estudantes. É uma conquista construída por muitas mãos e quero parabenizar todos os nossos professores, equipes gestoras, profissionais da educação e servidores da rede municipal, que se dedicam diariamente para garantir um ensino de excelência", afirmou.

O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou que a educação continua sendo uma das prioridades da administração municipal e destacou o compromisso dos profissionais da rede.

"Volta Redonda tem uma educação reconhecida e esse resultado confirma que estamos no caminho certo. Parabenizo todos os profissionais da Educação, que fazem um trabalho sério e comprometido todos os dias. Nosso agradecimento também aos alunos e às famílias pela confiança. Vamos continuar investindo na educação, porque ela transforma vidas e constrói um futuro melhor para a nossa cidade", disse Neto.

Principal indicador

Criado para medir a qualidade da educação básica no país, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) considera dois fatores principais: o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, aferido pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e as taxas de aprovação dos alunos, apuradas por meio do Censo Escolar. Os indicadores são divulgados a cada dois anos, servindo como um dos principais parâmetros para acompanhar a evolução da educação pública brasileira.