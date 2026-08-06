Rede municipal igualou a média nacional nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ficou 0,2 ponto acima do índice do Rio de JaneiroFoto: Arquivo - Secom/PMVR
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Equipe disputará a competição com times nas categorias Sub-15 e Sub-17; ambos estreiam no sábado (8), no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro
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