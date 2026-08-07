Droga seria entregue a integrante do Comando Vermelho em Volta Redonda - Foto: Divulgação

Droga seria entregue a integrante do Comando Vermelho em Volta RedondaFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2026 17:58

Volta Redonda - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens, de 27 e 29 anos, suspeitos de tráfico de drogas após uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra, na noite desta quinta-feira (6). Segundo a PRF, os agentes A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens, de 27 e 29 anos, suspeitos de tráfico de drogas após uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra, na noite desta quinta-feira (6). Segundo a PRF, os agentes apreenderam mais de 30 quilos de entorpecentes no veículo em que a dupla estava.

A abordagem começou por volta das 20h, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF identificou um GM Celta, com placas de Barra Mansa, na altura do km 257 da Dutra, em Piraí. Os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Conforme a PRF, durante a fuga, o condutor realizou diversas manobras perigosas, incluindo ultrapassagens pela direita, circulação em zigue-zague entre caminhões e deslocamento pelo acostamento, onde quase atingiu um pedestre. A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu alcançar o veículo cerca de seis quilômetros depois, na altura do km 263, em Volta Redonda.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas, parte acondicionada em tabletes e outra já fracionada para a venda. Após a perícia, foram contabilizados 10,65 quilos de maconha e 21,42 quilos de cocaína, totalizando 32,07 quilos de entorpecentes.

Segundo a PRF, os dois ocupantes afirmaram que fariam a entrega dos entorpecentes para um integrante da facção criminosa Comando Vermelho em um posto de combustíveis de Volta Redonda. Ainda de acordo com os agentes, a dupla receberia R$ 750 pelo transporte da droga.

Os dois homens receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram encaminhados, juntamente com os entorpecentes e o veículo, para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o caso foi apresentado para as medidas legais cabíveis. Até o momento, não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos.