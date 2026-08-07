Droga seria entregue a integrante do Comando Vermelho em Volta RedondaFoto: Divulgação
PRF prende dupla com 32 kg de drogas após perseguição na Dutra
Suspeitos fugiram em alta velocidade e quase atingiram pedestre; droga seria entregue a integrante do Comando Vermelho em Volta Redonda
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Guarda Municipal flagra transporte irregular de passageiro e apreende motocicleta em Volta Redonda
Veículo era conduzido por homem não habilitado; passageiro foi levado para a delegacia após ser flagrado com droga durante a abordagem
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Ações da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos também fazem alusão ao Agosto Lilás
Edição de agosto da Feira da Roça Saberes & Sabores acontece neste sábado, dia 8, em Volta Redonda
Evento terá espaço de adoção de cães e gatos de forma responsável, em ação realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Proteção Animal
Segurança Presente se aproxima de 800 registros em 2026 e mantém crimes de rua zerados em Volta Redonda
Programa reforça a integração entre prefeitura e governo estadual, alcançando resultados expressivos no combate à criminalidade e na proteção da população
Vigilância Sanitária de Volta Redonda intensifica fiscalização e orienta farmácias após alerta de falsificação
Ação acontece em resposta ao alerta da Anvisa e estabelecimentos devem reportar qualquer suspeita aos canais de denúncia ou ao fabricante
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