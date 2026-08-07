Passageiro foi levado para a delegacia após ser flagrado com droga durante a abordagem - Foto: Divulgação/Semop-GMVR

Passageiro foi levado para a delegacia após ser flagrado com droga durante a abordagemFoto: Divulgação/Semop-GMVR

Publicado 07/08/2026 17:49

Volta Redonda - Uma ação da Guarda Municipal de Uma ação da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultou na apreensão de uma motocicleta utilizada para o transporte irregular de passageiros e na condução de um jovem de 23 anos à delegacia por porte de maconha. A ocorrência foi registrada no fim da tarde dessa quinta-feira (6), no bairro Aterrado.

Por volta das 17h, um guarda municipal avistou dois homens em uma motocicleta Honda PCX, onde o passageiro estaria fazendo uso de um cigarro de maconha durante o deslocamento, situação que motivou a abordagem.

Durante a fiscalização, o agente constatou que o condutor, de 26 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e realizava, naquele momento, transporte remunerado de passageiro por motocicleta de forma irregular. O veículo ainda estava com pendência na documentação.

Com o passageiro, de 23 anos, o guarda encontrou um cigarro de maconha e um invólucro plástico contendo tabletes de erva seca prensada. De acordo com o registro da ocorrência, o próprio jovem afirmou que o material se tratava de maconha.

Diante da situação, o agente solicitou apoio de outras equipes da Guarda Municipal. O jovem de 23 anos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis relacionados ao porte de droga para consumo pessoal, e ele responderá em liberdade.

Já a motocicleta foi removida para o pátio da Guarda Municipal em razão das irregularidades constatadas durante a fiscalização, incluindo a condução por pessoa não habilitada, e o condutor foi multado. Até o momento, não obtivemos reposta da defesa do suspeito