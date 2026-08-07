Passageiro foi levado para a delegacia após ser flagrado com droga durante a abordagemFoto: Divulgação/Semop-GMVR
Guarda Municipal flagra transporte irregular de passageiro e apreende motocicleta em Volta Redonda
Veículo era conduzido por homem não habilitado; passageiro foi levado para a delegacia após ser flagrado com droga durante a abordagem
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Programação especial da prefeitura marca os 20 anos da Lei Maria da Penha em Volta Redonda
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Evento terá espaço de adoção de cães e gatos de forma responsável, em ação realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Proteção Animal
Segurança Presente se aproxima de 800 registros em 2026 e mantém crimes de rua zerados em Volta Redonda
Programa reforça a integração entre prefeitura e governo estadual, alcançando resultados expressivos no combate à criminalidade e na proteção da população
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Ação acontece em resposta ao alerta da Anvisa e estabelecimentos devem reportar qualquer suspeita aos canais de denúncia ou ao fabricante
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Homem de 80 anos foi detido em flagrante após desrespeitar decisão judicial e ofender a ex-companheira, de 72 anos
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