Jogos irão reunir mais de 30 modalidades esportivas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Jogos irão reunir mais de 30 modalidades esportivasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 10/08/2026 14:10

Volta Redonda - As unidades escolares das redes pública e privada de Volta Redonda têm até o dia 17 de agosto para realizar a inscrição nos As unidades escolares das redes pública e privada de Volta Redonda têm até o dia 17 de agosto para realizar a inscrição nos Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) 2026. Promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a competição acontecerá entre os dias 11 de setembro e 6 de novembro, reunindo estudantes em disputas esportivas e incentivando a integração, a inclusão e a formação por meio do esporte.

Para participar, as escolas devem preencher a ficha de inscrição, disponível no Instagram da Smel (@smel_vr), e enviá-la para o e-mail jevre2026@gmail.com ou entregá-la pessoalmente na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Arena Esportiva do bairro Voldac (Rua Carlos Marques, nº 141).

Como parte da organização da competição, a Smel promoverá o 2º Congresso Técnico, no dia 26 de agosto (quarta-feira), reunindo representantes das unidades escolares para apresentação do regulamento e definição dos últimos detalhes da competição.

Nesta edição, o Jevre contará com as modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, basquete 3x3, beach tennis, cabo de guerra, câmbio, corrida rústica de 5km, futebol, futebol society, futsal, futevôlei, ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, handebol, jiu-jítsu, judô, karatê, natação, queimada, skate street, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, teqball, mini vôlei, vôlei de praia, voleibol e xadrez, além das modalidades paralímpicas de paratletismo (DI, DF e DV), parabadminton (DI e DF), paranatação (DI, DF e DV) e parataekwondo (DI).

"Estamos nos preparando para mais uma edição do Jevre, que é um dos eventos mais importantes do calendário esportivo e educacional de Volta Redonda. Queremos contar com a participação de todas as escolas para proporcionar aos estudantes uma experiência de integração, aprendizado e desenvolvimento por meio do esporte", destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.