A cerimônia de encerramento aconteceu no Clube Comercial - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/10/2025 14:09

Volta Redonda - Os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) 2025 encerraram nesta sexta-feira, dia 31, com novos recordes. A edição contou com mais de 14 mil alunos/atletas que representaram 68 unidades de ensino – sendo 32 municipais, 13 estaduais e 23 particulares. Parte dos estudantes, dirigentes e técnicos das escolas estiveram na cerimônia que marcou o fim da competição, na manhã desta sexta-feira, dia 31, no Clube Comercial.

Após 56 dias de disputas, com mais de 1,5 mil eventos competitivos – entre jogos, provas, combates e apresentações com mais de 1,2 mil profissionais envolvidos entre, árbitros, enfermagem e equipe de apoio –, foi hora de celebrar as conquistas dos alunos participantes.

Durante a solenidade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), responsável pela organização do Jevre, entregou a premiação aos alunos, profissionais de Educação Física – todos ganharam medalha pela dedicação – e às escolas campeãs. Para animar ainda mais o evento, houve participação de DJ e a presença da mascote dos jogos, a capivara que ganhou o nome de Jevrinho.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, comemorou o novo recorde de participação no Jevre 2025. “Foram quase dois meses de jogos e o sucesso da competição é fruto da dedicação dos profissionais de Educação Física e da equipe da Smel, do incentivo da direção das unidades escolares e compromisso desses alunos, de seis a 17 anos, que largaram os celulares e disseram ‘viva o esporte’”, disse Rose, chamando todos para receber os aplausos do público.

“Também agradeço muito ao apoio do prefeito Neto (Antonio Francisco Neto, prefeito de Volta Redonda), fundamental para a realização dos jogos”, ressaltou a secretária, já anunciando a abertura da próxima edição do Jevre para o dia 11 de setembro de 2026.

O deputado estadual Munir Neto também ressaltou a importância do esporte na vida dos estudantes. “Parabéns a todos os envolvidos na organização dessa edição histórica dos jogos, que movimentou a comunidade escolar em Volta Redonda”, falou Munir, afirmando que competições como essa colocam Volta Redonda como referência nacional no Esporte e Lazer. “Isso, sem falar no poder de inclusão que o esporte tem”, reforçou o deputado, lembrando que 2025 marcou a estreia do Paradesporto no Jevre.

“É muito gratificante ver tantas crianças e jovens se dedicando ao estudo junto com o esporte. Faço questão de incentivar essa combinação, que mostra que a nossa cidade está formando cidadãos de bem. Parabéns a todos os atletas”, disse o prefeito Neto.

Premiação

A entrega dos troféus para todas as escolas pela participação, e das medalhas individuais para os alunos (que serão distribuídas nas unidades), marcaram o início da cerimônia. Na sequência, o Colégio Estadual Piauí Brasil-França, representado pela professora Evelini Patrícia, ganhou o Troféu Magali Bitencourt (desportividade), que foi entregue pela professora que dá nome à premiação.

De acordo com o subsecretário da Smel, Daniel Ferreira, o Troféu Magali Bitencourt, lançado no ano passado, homenageia a profissional de Educação Física que atuou no Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

“Para nós, ela é sinônimo de dedicação e incentivo ao esporte”, disse Daniel, explicando que a escola premiada com esse troféu é escolhida pela dedicação ao Jevre. “Participa da maioria das modalidades, os professores se empenham em levar os alunos, que se esforçam a cada jogo, mesmo quando o resultado não é favorável”, falou o subsecretário.

O troféu Melhor Torcida Virtual, criado no ano passado, repetiu o vencedor em 2025. O prêmio foi para o Colégio Anglo Americano.

Os atletas destaque do ano foram Nathaly Vitória – Escola Municipal Wandir de Carvalho; Maria Luiza Virote, do Instituto Educacional Radeane; Miguel Honório, da Rede de Educação Arcoverde – Unidade Macedo Soares; Júlia Belônia, do Colégio Espaço Verde; Clara Dias, do Centro Educacional Tiradentes; Pedro Fazolatto, do Colégio Anglo Americano; Letícia Lima, do Colégio Nossa Senhora do Rosário; Helena Neves, da Escola Firjan Sesi; e Lorenzo Valim, do Colégio Interativo.

Letícia Lima, do Colégio Rosário, tem 16 anos e está no 1º ano do Ensino Médio. Ela competiu no Vôlei de Quadra, Vôlei de Areia, Handball e atletismo, o que lhe rendeu o troféu de destaque na competição. “Gosto de praticar esporte, gosto de competir no Jevre e é muito bom representar minha escola e saber que ajudei o colégio a conquistar o terceiro lugar geral na competição”, falou.

O troféu Melhor Atleta 2025 foi para Maria Tereza, do CAP UGB; e para Misael Aniceto, do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho.

O Jevre também premiou com troféus as melhores escolas públicas. A Escola Municipal Wladir de Souza Telles levou pelos anos iniciais do Ensino Fundamental; a Escola Municipal Wandir de Carvalho foi a melhor dos anos finais do Ensino Fundamental; e o Instituto de Educação Manuel Marinho, da Rede Estadual de Ensino, levou o troféu do Ensino Médio.

Os cinco primeiros colocados na classificação geral também ganharam troféus. O Colégio Interativo foi campeão pela quinta edição dos jogos consecutivamente, com um total de 65 medalhas de ouro em 2025; em segundo lugar ficou a Escola Firjan Sesi, com 64 medalhas de ouro; e em terceiro o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Na quarta colocação ficou o Colégio Anglo Americano; e o Centro Educacional Tiradentes conquistou o quinto lugar.

Destaque no Paradesporto

O depoimento de Tatiana Honório, mãe do Miguel, de 12 anos, que está no 6º ano da Rede de Educação Arcoverde – Unidade Macedo Soares, confirma a importância da inclusão do Paradesporto nos Jogos Estudantis de Volta Redonda.

“Miguel tem uma deficiência física e sempre quis participar dos jogos. Sempre pensei que fosse ser impossível. Até o ano passado, ele estudava em uma escola pequena, que não participava do Jevre, e neste ano foi para o Arcoverde. Fiquei muito feliz com a inclusão das modalidades do Paradesporto, que deu oportunidade para ele participar”, contou Tatiana, agradecendo à prefeitura, à secretária Rose e à unidade escolar que incentivou a participação dele.

“Fico sem palavras para descrever a emoção e a felicidade de ouvir ele contar que foi ovacionado pelos colegas quando chegou com a medalha no colégio. Todos comemorando juntos”, disse.

“Fiquei muito feliz em participar dos jogos e representar minha escola na natação, corrida e arremesso de pelotas. E foi emocionante ver todos os colegas torcendo por mim e comemorando as medalhas”, contou Miguel, que foi um dos atletas destaque da competição.

“É esse o objetivo, permitir que o aluno com deficiência possa vestir a camisa e participar do Jevre, representando a escola que estuda. Isso é inclusão”, reforçou a secretária da Smel, Rose Vilela.