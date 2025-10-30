Mais de 200 animais já foram acolhidos pelo Zoo-VR desde agosto - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 30/10/2025 15:47

Volta Redonda - O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) alerta a população sobre o aumento no número de gambás resgatados na cidade neste período do ano, que coincide com o ciclo reprodutivo da espécie, entre a primavera e o verão. De 1º de agosto até o momento, o Zoo-VR já recebeu 223 animais, entre filhotes e adultos, muitos deles vítimas de atropelamentos, ataques de cães ou maus-tratos.

De acordo com o diretor do parque, o biólogo Jadiel Teixeira, o aumento é comum nesta época do ano, quando as fêmeas saem em busca de alimento enquanto carregam os filhotes na bolsa, conhecida como marsúpio.

“Por conta disso, elas ficam mais lentas e vulneráveis. Muitas acabam sendo atropeladas ou atacadas por cães. Também é comum que algumas pessoas confundam o gambá com um rato e o maltratem, sem saber da sua importância para o meio ambiente”, explicou Jadiel.

O biólogo destacou ainda o papel essencial do gambá no equilíbrio ecológico. “Esses animais auxiliam na dispersão de sementes, porque se alimentam de frutos. Além disso, se alimentam de animais peçonhentos, como pequenas cobras, escorpiões e carrapatos, que podem transmitir zoonoses. Por isso, o gambá tem grande importância para o ecossistema”, ressaltou.

A administração do parque lembra que o aparecimento dos gambás em áreas urbanas é comum, já que eles procuram locais fechados e protegidos para se abrigar. A orientação é vedar forros de telhado e manter o lixo sempre tampado, evitando atrair os animais. O gambá é inofensivo e não representa perigo para as pessoas.

O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda mantém um trabalho contínuo de acolhimento, reabilitação e devolução de animais silvestres à natureza, reforçando o compromisso com a preservação da fauna local e a educação ambiental.