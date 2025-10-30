Imagens dos equipamentos da Semop ajudaram as autoridades policiais a encontrarem o carro utilizadoFoto: Divulgação/Semop
Câmeras da Prefeitura de Volta Redonda auxiliam em investigação de assassinato
Imagens dos equipamentos da Semop ajudaram as autoridades policiais a encontrarem o carro utilizado e a identificaram suspeito de matar homem na UPA Santo Agostinho
Feira da Roça celebra sua terceira edição em Volta Redonda no próximo sábado (1/11)
Com foco na produção local e na cultura popular, evento acontece embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília
Vigilância Sanitária de Volta Redonda promove capacitação em boas práticas de segurança em ambientes odontológicos
Inscrições para as oficinas na próxima sexta-feira (31) e no dia 7 de novembro estão abertas para profissionais que atuam em consultórios, clínicas ou hospitais
Volta Redonda terá primeiro seminário regional de saneamento do Rio de Janeiro
Evento foi discutido durante visita do presidente nacional da Assemae à sede do Saae-VR e ao gabinete da prefeitura
Câmeras da Ordem Pública de Volta Redonda ajudam na localização e apreensão de adolescentes com carro roubado
Veículo havia sido levado de Porto Real e foi identificado pelo sistema de monitoramento ao sair de uma lanchonete na Vila Santa Cecília
Policlínica da Cidadania, em Volta Redonda, promove ações educativas pelo Dia de Combate ao AVC
Pacientes são orientados por neurologista na sala de espera e recebem folheto informativo para identificar sintomas da doença
