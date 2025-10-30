Imagens dos equipamentos da Semop ajudaram as autoridades policiais a encontrarem o carro utilizado - Foto: Divulgação/Semop

Imagens dos equipamentos da Semop ajudaram as autoridades policiais a encontrarem o carro utilizadoFoto: Divulgação/Semop

Publicado 30/10/2025 15:37

Volta Redonda - As câmeras de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), ajudaram a polícia a encontrar o carro utilizado pelo suspeito de assassinar um homem de 25 anos, que foi baleado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho na noite dessa quarta-feira (29). A vítima chegou a ser atendida no Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu. As imagens já foram encaminhadas às autoridades que conduzem a investigação.

Através das imagens captadas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foi possível acompanhar o trajeto do suspeito fugindo da UPA e seguindo de carro em direção a Pinheiral. As informações auxiliaram os policiais que encontraram o veículo no município vizinho, no bairro Parque Maíra.

Após perícia técnica, foi encontrada carteira com documentos que permitiram a identificação do suspeito, que possui anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo, homicídio e tráfico de drogas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil (93ª DP), que já está em busca do suspeito e as autoridades trabalham com a possibilidade de crime de vingança, já que a vítima teria, segundo a polícia, atirado no pai do suspeito há alguns anos. O homem assassinado possuía oito anotações criminais — sendo duas por tráfico de drogas, cinco por homicídios e uma por violência contra a mulher – e estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e era procurado pela Justiça.