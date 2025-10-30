Evento nesta quinta-feira (30), no Clube Comercial, celebrou o trabalho dedicado à população - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 30/10/2025 16:02

Volta Redonda - Com emoção e reconhecimento, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda comemorou os 35 anos de trabalho dedicados à população nesta quinta-feira (30), no Clube Comercial. O evento também marcou o lançamento do programa “Práticas de Cuidado da Assistência Social, por um Suas (Sistema Único de Assistência Social) com saúde física e emocional”, em sintonia com as comemorações pelo Dia do Funcionalismo Público – celebrado em 28 de outubro.

Criada em 30 de outubro de 1990, a Secretaria Municipal de Assistência Social, voltada à garantia de direitos e à proteção social da população, começou com a criação dos Centros de Ação Comunitária, da Casa da Mulher e dos diversos grupos de convivência, chegando aos atuais serviços socioassistenciais.

Durante a celebração, o prefeito Antonio Francisco Neto reafirmou o compromisso em continuar fortalecendo as políticas públicas de assistência em Volta Redonda. “A Secretaria de Assistência Social tem uma história marcada pelo compromisso com as pessoas e pela construção de uma cidade mais justa e solidária. São 35 anos de trabalho, dedicação e resultados que transformam vidas todos os dias. Parabenizo todos os servidores que fazem parte dessa trajetória”, afirmou o prefeito.

O deputado estadual Munir Neto esteve presente e recebeu uma homenagem pelos serviços prestados a Volta Redonda. “É uma felicidade muito grande ter participado desses 35 anos da Assistência Social, de ter contribuído um pouco. Volta Redonda hoje é referência na Assistência Social não só no estado do Rio, mas no Brasil todo. E Volta Redonda ser referência se deve muito ao prefeito Neto, que é um gestor que tem um olhar para a assistência como se deve ter; a toda a equipe da Smas e à população que acredita no nosso trabalho” disse Munir, que já foi secretário da pasta.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância de celebrar os 35 anos de uma política tão importante para Volta Redonda. “Vale lembrar que a gente aproveitou esse dia que é um marco para a história da Smas, para fazer o lançamento do projeto de práticas de cuidado no nosso Suas, que evolve dinâmicas, atividades, palestras e ações que priorizam a saúde mental, emocional e física de todos os nossos trabalhadores. A nossa secretaria é referência, não só para Volta Redonda, mas para todo o estado, graças ao trabalho e fruto de muita dedicação de todos nossos profissionais”, ressaltou.

O projeto

O projeto “Práticas de Cuidado da Assistência Social, por um Suas com saúde física e emocional”, que tem como objetivo promover ações de saúde física e mental para assegurar qualidade de vida no ambiente de trabalho, foi criado a partir de observações sobre as relações interpessoais, pesquisas que apontam o aumento de doenças ocupacionais e a urgência de investimentos em iniciativas de valorização e desenvolvimento profissional.

Além disso, o projeto foi desenvolvido para buscar estratégias e reduzir o estresse ocupacional, investindo em práticas de acolhimento e orientação. Para isso, será criada uma plataforma de desenvolvimento profissional com emissão de certificado e ferramentas para aprimorar habilidades pessoais, e uma Ouvidoria do Suas, visando a melhoria dos serviços e atendendo à Lei Municipal de Assistência Social nº 6.158/2023. Ainda serão realizadas pesquisas semestrais, com coletas de dados, para compreender a percepção dos profissionais em relação ao ambiente de trabalho. Os resultados serão analisados, buscando identificar problemas e solucioná-los.

Também serão ofertadas ações de atividades físicas orientadas para todos os funcionários da Smas, buscando combater o sedentarismo e a fadiga, além de reduzir o estresse e garantir exercícios adaptados de acordo com cada função. Em relação à saúde mental, palestras serão realizadas para dar orientações sobre o tema, construindo uma política de bem-estar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Campanhas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vão identificar o perfil epidemiológico dos profissionais, com o objetivo de realizar atividades periódicas de acordo com suas necessidades.