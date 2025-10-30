Estudo está aberto para participação popular até o dia 30 de novembro - Foto: Divulgação/Semop

Estudo está aberto para participação popular até o dia 30 de novembroFoto: Divulgação/Semop

Publicado 30/10/2025 15:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), prorrogou até o dia 30 de novembro o prazo para participação na consulta pública para elaboração do Plano Municipal de Segurança. A iniciativa é desenvolvida pela Semop, em parceria com o UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda.

Os moradores podem participar acessando o formulário disponível no link: https://forms.gle/s4iT1Xd8MDraxp2B8 ou que pode ser encontrado na bio do Instagram da Ordem Pública (ordempublica_vr). O objetivo da consulta é ouvir a população e coletar sugestões que irão nortear as ações do Poder Público para o fortalecimento da segurança pública na cidade, em curto, médio e longo prazos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a prorrogação amplia as oportunidades de participação popular e reforça o compromisso do município com uma construção democrática do plano.

“A prorrogação do prazo é uma forma de garantir que mais moradores possam contribuir com suas ideias e experiências. Volta Redonda já tem avançado em diversas ações de segurança pública, mas queremos ir além, construindo um plano com base na escuta ativa da sociedade, na integração entre instituições e na promoção de uma cultura de paz. Temos avançado, mas sabemos que podemos mais. Não tenho dúvidas de que os resultados virão e tornaremos Volta Redonda uma cidade ainda mais segura”, afirmou o secretário.

Além da consulta popular, o estudo conta com a colaboração de profissionais da segurança pública e especialistas do UniFOA, que buscam desenvolver uma política municipal voltada não apenas para a redução dos índices criminais, mas também para o fortalecimento do capital humano, como os próprios guardas municipais e policiais, a proximidade com o cidadão e a tecnologia sendo aplicada de forma inteligente – prevenindo e combatendo o crime.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, ressaltou que o projeto representa um marco na forma como a cidade pensa a segurança pública. Ele disse que a grande inovação deste plano é que nasce dentro da universidade e acontece em uma cidade que já possui uma estrutura estabelecida em segurança, que é Volta Redonda.

“A grandiosidade deste trabalho é aproveitar a experiência de profissionais na área de segurança pública no Brasil e no mundo, através da universidade, aproveitar o conhecimento daqueles que convivem com a violência no dia a dia e possuem uma experiência de longa data e, a partir daí, possamos atingir a melhoria da qualidade de vida para todo cidadão de Volta Redonda”, afirmou Prado.