Estudo está aberto para participação popular até o dia 30 de novembro; iniciativa é desenvolvida pela Semop, em parceria com o UniFOA
Estudo está aberto para participação popular até o dia 30 de novembro; iniciativa é desenvolvida pela Semop, em parceria com o UniFOA
Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda alerta sobre aumento no número de gambás durante o período reprodutivo
Mais de 200 animais já foram acolhidos pelo Zoo-VR desde agosto; administração reforça importância da espécie para o equilíbrio ambiental
Câmeras da Prefeitura de Volta Redonda auxiliam em investigação de assassinato
Imagens dos equipamentos da Semop ajudaram as autoridades policiais a encontrarem o carro utilizado e a identificaram suspeito de matar homem na UPA Santo Agostinho
Feira da Roça celebra sua terceira edição em Volta Redonda no próximo sábado (1/11)
Com foco na produção local e na cultura popular, evento acontece embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília
Vigilância Sanitária de Volta Redonda promove capacitação em boas práticas de segurança em ambientes odontológicos
Inscrições para as oficinas na próxima sexta-feira (31) e no dia 7 de novembro estão abertas para profissionais que atuam em consultórios, clínicas ou hospitais
Volta Redonda terá primeiro seminário regional de saneamento do Rio de Janeiro
Evento foi discutido durante visita do presidente nacional da Assemae à sede do Saae-VR e ao gabinete da prefeitura
