O novo equipamento oferece uma série de vantagens tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 30/10/2025 15:58

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no bairro Retiro, em Volta Redonda, recebeu nessa quarta-feira, dia 29, uma máquina de anestesia de última geração. O novo equipamento, o Aparelho de Anestesia WATO EX-35 da Mindray, oferece uma série de vantagens tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde, com foco em segurança, precisão, facilidade de uso e ergonomia.

Instalado no centro cirúrgico da unidade, o novo aparelho de anestesia foi adquirido por pregão eletrônico, com recursos da emenda destinada pelos então deputados federais Delegado Antônio Furtado e Alessandro Molon, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares. O investimento foi de R$ 136 mil.

“O avançado equipamento, que vai substituir uma outra máquina de anestesia mais antiga, chega ao hospital com o objetivo de aprimorar ainda mais a qualidade dos serviços médicos prestados aos pacientes”, afirmou a secretária municipal de Saúde e diretora-Geral do HMMR, Márcia Cury, afirmando que o aparelho já está disponível para uso de todas as especialidades que necessitem de anestesia geral ou sedação no procedimento cirúrgico.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu aos parlamentares pelas emendas que garantiram novos e modernos equipamentos ao Hospital Munir Rafful.

“O atendimento às nossas demandas é um reconhecimento ao trabalho sério que a prefeitura e a secretaria têm realizado desde 2021. A aquisição de novos equipamentos, além da valorização do profissional, contribui para podermos oferecer um atendimento ainda melhor aos nossos pacientes, além possibilitar o aumento do número de cirurgias”, declarou.

O equipamento

Utilizando das mais recentes tecnologias, o novo aparelho de anestesia instalado no Hospital Munir Rafful suporta uma ampla variedade de recursos e funcionalidades, garantindo que todos os procedimentos anestésicos sejam realizados de forma segura, eficiente e eficaz.

O equipamento conta com sistema de anestesia rico em recursos e foi projetado ergonomicamente – pode ser posicionado com facilidade e usado por períodos prolongados, minimizando o estresse ou a fadiga dos profissionais.

O centro cirúrgico do hospital também recebeu equipamentos novos em julho deste ano – ultrassom, facoemulsificador, microscópio cirúrgico e outro de anestesia. Eles foram adquiridos graças a emendas parlamentares dos então deputados federais Cris Tonietto e Antônio Furtado.