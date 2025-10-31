O acervo das bibliotecas pública foi estendido em 20% - Foto: Divulgação/SMC

O acervo das bibliotecas pública foi estendido em 20%Foto: Divulgação/SMC

Publicado 31/10/2025 11:36

Volta Redonda - O acesso à leitura e à informação está ganhando um importante reforço em Volta Redonda. Somente neste ano, as três bibliotecas públicas do município sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e credenciadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas do Rio de Janeiro (SEB-RJ), registraram um aumento de 20% em seus acervos por meio de recursos dos governos estadual e federal.

O Sistema de Bibliotecas Públicas – composto pela Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília; Biblioteca Sérgio Alves Zacarias, no Memorial Zumbi; e Biblioteca Engenheiro Renato Frota Rodrigues de Azevedo, localizada no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Vila Rica – receberá 1,5 mil livros. O reforço será através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) + Bibliotecas, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que visa contemplar escolas e bibliotecas públicas com obras literárias da educação infantil.

Cada biblioteca vai receber cerca de 500 exemplares, que irão compor o acervo infantil de cada unidade. As obras reúnem diferentes gêneros literários, que tratam de assuntos relevantes que ajudam a cultivar o prazer pela leitura.

Bienal do Livro

Em junho deste ano, a Secretaria Municipal de Cultura já havia sido contemplada com R$ 30 mil para a aquisição de livros. Com os recursos, provenientes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado (SECEC-RJ), por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), voltada ao fomento de ações culturais e ao fortalecimento das bibliotecas públicas, foram adquiridos 750 livros durante a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou que, nos últimos anos, a SMC tem investido muito em programas de incentivo à leitura, através da inserção das bibliotecas no sistema nacional, conseguindo, assim, recursos para aquisição de novos livros e modernização.

“Esse é um compromisso que a gente tem, de modernização e de incentivo à leitura. E o mais importante: a gente buscando recursos através do Governo do Estado, do Governo Federal, para trazer, além de economia para o município, novas opções e modernização para nossos equipamentos”, disse.

Acervo

Neste ano, apenas com iniciativas dos governos estadual e federal, a Secretaria Municipal de Cultura já conseguiu incorporar mais de 2,2 mil novas obras nos acervos das bibliotecas. Além disso, mais de 1,9 mil livros foram doados de forma particular.

Atualmente, Volta Redonda conta com um acervo de mais de 25,5 mil exemplares, sendo 19.158 da Biblioteca Municipal Raul de Leoni; 1.163 da Biblioteca Sérgio Alves Zacarias; e 5.260 da Biblioteca Engenheiro Renato Frota Rodrigues de Azevedo.