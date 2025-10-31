O acervo das bibliotecas pública foi estendido em 20%Foto: Divulgação/SMC
Volta Redonda amplia em 20% acervo das bibliotecas públicas com recursos estaduais e federais
Secretaria Municipal de Cultura tem investido em programas de incentivo à leitura, que, além de gerar economia aos cofres públicos, visa fortalecer o acesso à cultura e informação de qualidade
Cooperativa de Volta Redonda é selecionada para participar de programa de sustentabilidade social
A Cooperativa de Reciclagem Rosa de Ouro participará de programa incentivado via Lei de Incentivo à Reciclagem do Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Assistência Social de Volta Redonda comemora 35 anos com lançamento de projeto voltado ao bem-estar dos servidores
Evento nesta quinta-feira (30), no Clube Comercial, celebrou o trabalho dedicado à população, além de comemorar o Dia do Funcionalismo Público
Hospital do Retiro adquire equipamento de anestesia de última geração
Máquina foi instalada nessa quarta-feira (29) na unidade e traz mais segurança para pacientes e facilidade de uso aos profissionais
Consulta pública para criação do Plano Municipal de Segurança é prorrogada em Volta Redonda
Estudo está aberto para participação popular até o dia 30 de novembro; iniciativa é desenvolvida pela Semop, em parceria com o UniFOA
Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda alerta sobre aumento no número de gambás durante o período reprodutivo
Mais de 200 animais já foram acolhidos pelo Zoo-VR desde agosto; administração reforça importância da espécie para o equilíbrio ambiental
