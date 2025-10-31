A participação no programa permitirá à Cooperativa Rosa de Ouro fortalecer sua estrutura operacional e ampliar suas ações - Foto: Divulgação

A participação no programa permitirá à Cooperativa Rosa de Ouro fortalecer sua estrutura operacional e ampliar suas açõesFoto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 10:18

Volta Redonda - A Cooperativa de Reciclagem Rosa de Ouro, de Volta Redonda (RJ), foi selecionada para integrar um novo programa voltado à promoção da sustentabilidade social e ao fortalecimento da cadeia de reciclagem no país. O projeto, que faz parte da iniciativa ReciclaTech, desenvolvido pelo Instituto Educa Mata Atlântica com apoio do Ministério do Meio Ambiente por meio da Lei de Incentivo à Reciclagem, e reconhece o trabalho de cooperativas que se destacam na inclusão social e na gestão de resíduos sólidos. Este é o primeiro projeto aprovado pela lei de Incentivo à Reciclagem na região do Sul-Fluminense de 98 aprovados em todo o país.

Fundada com o propósito de transformar resíduos em oportunidades, a Cooperativa Rosa de Ouro tem se tornado referência regional em economia circular e geração de renda para dezenas de famílias de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Com essa nova etapa, a instituição reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o avanço das práticas ambientais no município.

“Para a cooperativa, é uma oportunidade de mostrar que o trabalho dos catadores vai muito além da coleta e da triagem. Fazemos parte de uma cadeia que gera impacto real — ambiental, econômico e humano. Estar nesse programa é um reconhecimento da força da reciclagem e da importância de quem dedica a vida a cuidar da família cuidando da cidade”, afirmou Rosa Maria, presidente da cooperativa.

A participação no programa permitirá à Cooperativa Rosa de Ouro fortalecer sua estrutura operacional e ampliar suas ações de educação ambiental, inclusão produtiva e inovação tecnológica na cadeia de reciclagem.

Sobre a Cooperativa Rosa de Ouro

A Cooperativa de Reciclagem Rosa de Ouro atua há mais de uma década na coleta seletiva, triagem e destinação correta de resíduos recicláveis em Volta Redonda e cidades vizinhas. Seu trabalho promove a valorização do meio ambiente e a inclusão social, gerando renda e dignidade para trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem.