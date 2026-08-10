Volta Redonda - O projeto Palco Sobre Rodas inicia, nesta quarta-feira (12), sua quarta temporada em Volta Redonda. Até dezembro, serão realizadas cerca de 70 apresentações gratuitas em aproximadamente 70 bairros do município, levando programação cultural para praças, quadras e outros espaços públicos da cidade.
A programação reúne dois espetáculos teatrais, apresentações musicais, artes circenses, ilusionismo, ventriloquia, palhaçaria e atividades recreativas voltadas para toda a família. Na programação musical, o público poderá reviver as tradicionais cantigas de roda, resgatando brincadeiras e músicas que fazem parte da memória afetiva de diferentes gerações.
Com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e realização do Blog Minuto Cultural, o projeto conta com o patrocínio da Light, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
“O Palco Sobre Rodas vai para mais uma temporada e isso representa uma vitória da Cultura de Volta Redonda. O principal objetivo do projeto é descentralizar a cultura e levar arte e espetáculos para todos os bairros da cidade. Isso é uma forma única de fazermos com que a cultura chegue na ponta e entre nos bairros, beneficiando as pessoas de forma gratuita”, conta o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza,
Telão de LED de 8 metros
Nesta edição, a estrutura do Palco Sobre Rodas contará com um telão de LED de 8 metros quadrados, ampliando a experiência do público e proporcionando melhor visualização das apresentações, que acontecerão em espaços públicos de diferentes bairros, transformando praças e áreas de convivência em locais dedicados à cultura, ao encontro entre artistas e comunidade.
Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a continuidade do projeto contribui para ampliar a oferta de atividades culturais nos bairros e aproximar a programação da população.
“Esse projeto leva cultura, lazer e educação a todos os bairros de Volta Redonda, sem distinção, democraticamente. Com o apoio da Light, conseguimos manter essas ações em atividade e somos muito gratos. Tudo com muita transparência e verdadeiramente benéfico ao nosso povo”, afirma Neto.
Patrocinadora do Palco Sobre Rodas pelo quarto ano consecutivo, a Light destaca o papel da cultura na relação com as comunidades e na ocupação dos espaços públicos.
“Acreditamos que a cultura é uma importante ferramenta de transformação social e de fortalecimento dos vínculos entre as pessoas e os territórios onde vivem. Apoiar o Palco Sobre Rodas pelo quarto ano consecutivo reforça o compromisso da Light com iniciativas que ampliam o acesso à arte, à cultura e ao lazer, levando programação gratuita e de qualidade para diferentes bairros de Volta Redonda e contribuindo para a valorização dos espaços públicos e da convivência comunitária”, destaca Daniel Mendonça, diretor-adjunto de Relações Institucionais da Light.
Confira a programação de agosto
12/08 (quarta-feira) Eucaliptal Ao lado da Igreja Católica
13/08 (quinta-feira) Nossa Senhora das Graças Quadra Ferdinando Neto
14/08 (sexta-feira) Jardim Tiradentes Praça da Rua 835
17/08 (segunda-feira) Rústico Praça da Quadra
18/08 (terça-feira) Casa de Pedra Rua da Padaria
19/08 (quarta-feira) Açude I Praça Gonçalves de Silva (atrás da associação)
20/08 (quinta-feira) Jardim Normândia Praça Principal
21/08 (sexta-feira) São João Praça Ney do Vale
24/08 (segunda-feira) Candelária Praça Principal
25/08 (terça-feira) Parque das Garças Quadra da Rua das Maritacas
26/08 (quarta-feira) Dom Bosco Em frente à igreja
27/08 (quinta-feira) Sessenta Praça da Escola Técnica
31/08 (segunda-feira) Monte Castelo Praça Maria de Lourdes – Rua Professor Maurílio Gomes da Silva
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