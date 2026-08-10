Projeto terá apresentações gratuitas entre agosto e dezembro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Projeto terá apresentações gratuitas entre agosto e dezembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 10/08/2026 14:13

Volta Redonda - O projeto O projeto Palco Sobre Rodas inicia, nesta quarta-feira (12), sua quarta temporada em Volta Redonda. Até dezembro, serão realizadas cerca de 70 apresentações gratuitas em aproximadamente 70 bairros do município, levando programação cultural para praças, quadras e outros espaços públicos da cidade.

A programação reúne dois espetáculos teatrais, apresentações musicais, artes circenses, ilusionismo, ventriloquia, palhaçaria e atividades recreativas voltadas para toda a família. Na programação musical, o público poderá reviver as tradicionais cantigas de roda, resgatando brincadeiras e músicas que fazem parte da memória afetiva de diferentes gerações.

Com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e realização do Blog Minuto Cultural, o projeto conta com o patrocínio da Light, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“O Palco Sobre Rodas vai para mais uma temporada e isso representa uma vitória da Cultura de Volta Redonda. O principal objetivo do projeto é descentralizar a cultura e levar arte e espetáculos para todos os bairros da cidade. Isso é uma forma única de fazermos com que a cultura chegue na ponta e entre nos bairros, beneficiando as pessoas de forma gratuita”, conta o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza,

Telão de LED de 8 metros

Nesta edição, a estrutura do Palco Sobre Rodas contará com um telão de LED de 8 metros quadrados, ampliando a experiência do público e proporcionando melhor visualização das apresentações, que acontecerão em espaços públicos de diferentes bairros, transformando praças e áreas de convivência em locais dedicados à cultura, ao encontro entre artistas e comunidade.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a continuidade do projeto contribui para ampliar a oferta de atividades culturais nos bairros e aproximar a programação da população.

“Esse projeto leva cultura, lazer e educação a todos os bairros de Volta Redonda, sem distinção, democraticamente. Com o apoio da Light, conseguimos manter essas ações em atividade e somos muito gratos. Tudo com muita transparência e verdadeiramente benéfico ao nosso povo”, afirma Neto.

Patrocinadora do Palco Sobre Rodas pelo quarto ano consecutivo, a Light destaca o papel da cultura na relação com as comunidades e na ocupação dos espaços públicos.

“Acreditamos que a cultura é uma importante ferramenta de transformação social e de fortalecimento dos vínculos entre as pessoas e os territórios onde vivem. Apoiar o Palco Sobre Rodas pelo quarto ano consecutivo reforça o compromisso da Light com iniciativas que ampliam o acesso à arte, à cultura e ao lazer, levando programação gratuita e de qualidade para diferentes bairros de Volta Redonda e contribuindo para a valorização dos espaços públicos e da convivência comunitária”, destaca Daniel Mendonça, diretor-adjunto de Relações Institucionais da Light.

Confira a programação de agosto

12/08 (quarta-feira)

Eucaliptal

Ao lado da Igreja Católica

13/08 (quinta-feira)

Nossa Senhora das Graças

Quadra Ferdinando Neto

14/08 (sexta-feira)

Jardim Tiradentes

Praça da Rua 835

17/08 (segunda-feira)

Rústico

Praça da Quadra

18/08 (terça-feira)

Casa de Pedra

Rua da Padaria

19/08 (quarta-feira)

Açude I

Praça Gonçalves de Silva (atrás da associação)

20/08 (quinta-feira)

Jardim Normândia

Praça Principal

21/08 (sexta-feira)

São João

Praça Ney do Vale

24/08 (segunda-feira)

Candelária

Praça Principal

25/08 (terça-feira)

Parque das Garças

Quadra da Rua das Maritacas

26/08 (quarta-feira)

Dom Bosco

Em frente à igreja

27/08 (quinta-feira)

Sessenta

Praça da Escola Técnica

31/08 (segunda-feira)

Monte Castelo

Praça Maria de Lourdes – Rua Professor Maurílio Gomes da Silva