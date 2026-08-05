Agentes da DRE-BF prenderam traficantes durante ação na comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da DRE-BF prenderam traficantes durante ação na comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Civil

Publicado 05/08/2026 13:05

Nova Iguaçu - Três homens foram presos durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) realizada na comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu. Os suspeitos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e foram autuados também por associação para o tráfico.

A ofensiva fazia parte de uma estratégia da Polícia Civil para enfraquecer a atuação de grupos criminosos que operam na região. Segundo a corporação, os investigados foram identificados como integrantes da estrutura do tráfico instalada na comunidade.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, além de rádios comunicadores utilizados, de acordo com a investigação, para manter contato entre os membros da organização criminosa e monitorar a movimentação na área.

A Polícia Civil informou ainda que os três presos possuem registros criminais anteriores por diferentes delitos, informação considerada relevante no curso das investigações.

Depois de serem apresentados na delegacia para os procedimentos legais, os suspeitos foram transferidos para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão à disposição da Justiça. A defesa deles foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.