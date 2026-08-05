Agentes da DRE-BF prenderam traficantes durante ação na comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Civil
Operação contra o tráfico termina com três presos na comunidade do Inferninho
Polícia Civil recolheu drogas e rádios comunicadores durante ação voltada ao combate de organizações criminosas na Baixada Fluminense
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Suspeito é detido por tentativa de furto de alimentos em supermercado de Nova Iguaçu
Mercadorias foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento após abordagem realizada por agentes do Segurança Presente
Homem é preso após denúncias de violência contra mulher e sogra de 85 anos em Nova Iguaçu
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Homem é preso com arma e mais de 2,4 mil papelotes de cocaína em Nova Iguaçu
Suspeito foi localizado durante patrulhamento do 20º BPM na comunidade Buraco do Boi
Homem é preso por roubo em Nova Iguaçu
Suspeito foi localizado com auxílio de rastreamento em tempo real
Fiscalização do Detran encontra peças furtadas e fecha ferro-velho irregular em Nova Iguaçu
Operação também identificou problemas ambientais e animais mantidos de forma irregular no local
Polícia Civil apreende carga de cobre furtado e prende dois suspeitos em operação no Rio
Cabos pertencentes à concessionária TrensRJ foram encontrados escondidos sob materiais recicláveis
Prefeitura de Nova Iguaçu inicia obra para recuperar rede de esgoto danificada durante intervenções na Via Dutra
Serviço é realizado pela CODENI após obstrução da tubulação causada por obra da Ecovias Rio Minas; concessionária forneceu os materiais para o reparo
Força-tarefa controla incêndio em área de reflorestamento na Serra do Vulcão
Trabalho conjunto entre Brigada Florestal Voluntária, Corpo de Bombeiros e moradores impediu que as chamas alcançassem mudas
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