Agentes do Segurança Presente foram acionados por fiscal do estabelecimento e recuperaram mercadorias - Reprodução/Segurança Presente

Agentes do Segurança Presente foram acionados por fiscal do estabelecimento e recuperaram mercadorias Reprodução/Segurança Presente

Publicado 05/08/2026 12:22

Nova Iguaçu - Um homem foi preso após ser acusado de tentar sair de um supermercado sem pagar por produtos alimentícios no Centro de Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. A ocorrência foi atendida por equipes do programa Segurança Presente.

Segundo as informações da ação, um fiscal do estabelecimento, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, acionou os agentes ao perceber que um cliente deixava a loja levando mercadorias sem passar pelos caixas.

Com a chegada da equipe, o suspeito foi localizado e submetido à abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram três bandejas de bacalhau e cinco peças de queijo, produtos avaliados em R$ 563,90. Os alimentos apreendidos durante a ocorrência foram restituídos ao supermercado depois da conclusão dos procedimentos policiais.

Após a confirmação da tentativa de furto, o homem foi conduzido à 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e responderá pelo crime de furto. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizda. O espacó permanece à disposição.