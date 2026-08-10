Evento ocorrerá na sede do Projeto Cultura na Faixa, em Geneciano, Nova IguaçuReprodução/Google Maps
Gustavo Bento, assessor de Direitos Humanos do projeto, explica que a proposta vai além da conscientização. “O encontro busca aproximar as famílias de informações e sinais de alerta que podem prevenir ou interromper ciclos de violência antes que eles comecem ou se agravem. Algumas violências que serão abordadas nessa conversa ainda não são reconhecidas pela população como violências, apenas a física e sexual. Violências como a psicológica, patrimonial moral precisam ainda ser combatidas e reconhecidas como tal. Nessa conversa o objetivo também é informar sobre medidas protetivas, canais de denúncia e o funcionamento da rede pública de atendimento para essa população especifica”, disse.
Os dados do Anuário também mostram que a violência doméstica costuma ser acompanhada por outras formas de agressão. Em 2025, foram registrados 132.025 descumprimentos de medidas protetivas, alta de 16,7%, além de 60.830 casos de violência psicológica, crescimento de 16,9%, indicando que o acompanhamento contínuo das vítimas e de suas famílias é um dos principais desafios da política de proteção.
A realização da roda de conversa também dialoga com a implantação do Núcleo de Atendimento Comunitário (NAC) no Cultura na Faixa, inaugurado recentemente na unidade do Geneciano. O NAC é composto por uma equipe de voluntários que presta apoio gratuito em assistência social, psicologia e orientação jurídica às famílias em situação de vulnerabilidade, ampliando o acesso da comunidade a serviços de acolhimento, escuta e orientação.
A iniciativa fortalece a rede de proteção em um território que convive com indicadores preocupantes de violência contra a mulher. De acordo com o Panorama da Violência contra a Mulher 2025, considerando os dados de 2024, a Baixada Fluminense concentrou cerca de 30% dos feminicídios registrados no estado do Rio de Janeiro, embora reúna aproximadamente 18% da população fluminense.
Além de apresentar informações sobre direitos e políticas públicas, a equipe voluntária do NAC orientará os participantes sobre os serviços disponíveis para acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência, incluindo os fluxos de atendimento envolvendo assistência social, psicologia, orientação jurídica, CRAS, CREAS, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), Ministério Público e demais equipamentos da rede de proteção.
Serviço:
Roda de Conversa – Lilás em Família
Data: 15 de agosto de 2026
Horário: 9h às 11h
Local: Projeto Cultura na Faixa – Av. Nossa Sra. de Nazaré, 181 - Geneciano, Nova Iguaçu
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