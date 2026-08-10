Evento ocorrerá na sede do Projeto Cultura na Faixa, em Geneciano, Nova Iguaçu - Reprodução/Google Maps

Evento ocorrerá na sede do Projeto Cultura na Faixa, em Geneciano, Nova IguaçuReprodução/Google Maps

Publicado 10/08/2026 13:38 | Atualizado 10/08/2026 14:25

Nova Iguaçu - O Projeto Cultura na Faixa realiza, no próximo 15 de agosto, das 9h às 11h, a roda de conversa "Lilás em Família", no Núcleo Geneciano, em Nova Iguaçu . A atividade reunirá responsáveis e familiares dos educandos para discutir formas de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, além de apresentar os serviços da rede de proteção disponíveis no território.

Segundo dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o ambiente de casa ainda é o lugar onde a violência contra a mulher mais acontece no Brasil. Em 2025, foram registrados 286.270 casos de lesão corporal dolosa decorrente de violência doméstica, aumento de 2,6% em relação ao ano anterior.

No mesmo período, o país contabilizou 1.571 vítimas de feminicídio, o maior número da série histórica, sendo que 62,5% dos crimes ocorreram dentro da residência da vítima e, em 79,8% dos casos, o autor era companheiro ou ex-companheiro.



Gustavo Bento, assessor de Direitos Humanos do projeto, explica que a proposta vai além da conscientização. “O encontro busca aproximar as famílias de informações e sinais de alerta que podem prevenir ou interromper ciclos de violência antes que eles comecem ou se agravem. Algumas violências que serão abordadas nessa conversa ainda não são reconhecidas pela população como violências, apenas a física e sexual. Violências como a psicológica, patrimonial moral precisam ainda ser combatidas e reconhecidas como tal. Nessa conversa o objetivo também é informar sobre medidas protetivas, canais de denúncia e o funcionamento da rede pública de atendimento para essa população especifica”, disse.



Os dados do Anuário também mostram que a violência doméstica costuma ser acompanhada por outras formas de agressão. Em 2025, foram registrados 132.025 descumprimentos de medidas protetivas, alta de 16,7%, além de 60.830 casos de violência psicológica, crescimento de 16,9%, indicando que o acompanhamento contínuo das vítimas e de suas famílias é um dos principais desafios da política de proteção.



A realização da roda de conversa também dialoga com a implantação do Núcleo de Atendimento Comunitário (NAC) no Cultura na Faixa, inaugurado recentemente na unidade do Geneciano. O NAC é composto por uma equipe de voluntários que presta apoio gratuito em assistência social, psicologia e orientação jurídica às famílias em situação de vulnerabilidade, ampliando o acesso da comunidade a serviços de acolhimento, escuta e orientação.



A iniciativa fortalece a rede de proteção em um território que convive com indicadores preocupantes de violência contra a mulher. De acordo com o Panorama da Violência contra a Mulher 2025, considerando os dados de 2024, a Baixada Fluminense concentrou cerca de 30% dos feminicídios registrados no estado do Rio de Janeiro, embora reúna aproximadamente 18% da população fluminense.



Além de apresentar informações sobre direitos e políticas públicas, a equipe voluntária do NAC orientará os participantes sobre os serviços disponíveis para acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência, incluindo os fluxos de atendimento envolvendo assistência social, psicologia, orientação jurídica, CRAS, CREAS, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), Ministério Público e demais equipamentos da rede de proteção.



Serviço:

Roda de Conversa – Lilás em Família

Data: 15 de agosto de 2026

Horário: 9h às 11h

Local: Projeto Cultura na Faixa – Av. Nossa Sra. de Nazaré, 181 - Geneciano, Nova Iguaçu