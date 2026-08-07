Agentes da 58ª DP e da 52ª DP prenderam homem que tentou fugir e arremessou placa - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 58ª DP e da 52ª DP prenderam homem que tentou fugir e arremessou placaReprodução/Polícia Civil

Publicado 07/08/2026 14:40

Nova Iguaçu - Uma tentativa de escapar de uma abordagem policial terminou com um homem ferido e preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ocorrência começou no bairro da Grama e só terminou depois de o motociclista bater em um veículo estacionado na Rua Ramalho Torres, em Geneciano.

Equipes da 58ª DP (Posse) e da 52ª DP (Nova Iguaçu) realizavam diligências quando perceberam uma motocicleta circulando sem a placa visível. Os agentes decidiram fazer a abordagem, mas o condutor não parou e seguiu pelas ruas do município.

Durante o deslocamento, segundo a Polícia Civil, o homem levava uma placa presa à cintura. Em determinado momento, ele se desfez do objeto e o lançou na via enquanto continuava tentando escapar.

O percurso foi interrompido quando o motociclista perdeu o controle e atingiu um carro que estava parado. Após a colisão, os policiais conseguiram contê-lo.

Como a motocicleta estava sem a identificação externa, a equipe recorreu à numeração do chassi para verificar os dados do veículo. A polícia informou ainda que, com a autorização do suspeito, consultou o aparelho celular que estava com ele e encontrou uma restrição cadastral vinculada ao dispositivo.

Ferido no acidente, o homem foi levado inicialmente ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Depois de receber atendimento médico, acabou encaminhado à delegacia.

Na 58ª DP, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência. O caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanence aberto à disposição.