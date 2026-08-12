Agentes da 53ª DP capturaram suspeito enquanto trabalhava em restaurante - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 53ª DP capturaram suspeito enquanto trabalhava em restaurante Reprodução/Polícia Civil

Publicado 12/08/2026 11:31

Nova Iguaçu - Um trabalho de investigação da 53ª DP (Mesquita) levou policiais civis até um restaurante no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, onde trabalhava um homem condenado por envolvimento na morte de Lucas Torres dos Santos, de 16 anos.

O homicídio aconteceu em 2019 e teve origem, segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em um desentendimento ocorrido durante uma festa. A discussão envolveu um amigo de Lucas e um dos integrantes do grupo posteriormente responsabilizado pelo crime.

O amigo do adolescente conseguiu deixar o local depois de uma tentativa de agressão. Mais tarde, os envolvidos retornaram e encontraram Lucas. Conforme a acusação, eles o imobilizaram e exigiram que chamasse o rapaz que havia fugido.

Lucas respondeu que o amigo já tinha voltado para casa. A partir daí, de acordo com a denúncia, quatro homens levaram o adolescente para um imóvel abandonado.

No endereço, a vítima sofreu agressões com um pedaço de madeira e foi atingida por um golpe de machado. Depois da morte, o corpo foi incendiado. O adolescente somente foi localizado dois dias após o crime.

Anos depois, diligências realizadas pela Polícia Civil permitiram identificar o local onde um dos condenados estava trabalhando. A prisão fez parte da Operação Espoliador, destinada ao cumprimento de mandados judiciais.

Após ser capturado no restaurante, o homem foi encaminhado para a 53ª DP. Ele permaneceu sob custódia e à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.