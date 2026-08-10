Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 10/08/2026 15:07





A audiência foi proposta pelo vereador Claudio Haja Luz e recebeu o apoio do presidente da Câmara, Dr. Marcio Guerreiro, e dos demais vereadores da Casa, que defendem a adoção de medidas efetivas para melhorar a prestação do serviço no município.



Entre os principais assuntos que serão debatidos estão a demora no restabelecimento da energia após interrupções, as constantes quedas no fornecimento, as oscilações de tensão que provocam prejuízos a moradores e comerciantes, os danos causados a aparelhos eletroeletrônicos e a necessidade de investimentos na modernização e ampliação da infraestrutura da rede elétrica em Nova Iguaçu.



Além da população, foram convidados representantes da Light, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Procon, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Prefeitura de Nova Iguaçu - sendo a Prefeitura parceria da CMNI neste evento - que deverão apresentar esclarecimentos e responder aos questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado.



A realização da audiência ganhou ainda mais relevância após a forte ventania registrada em 29 de julho, que deixou diversos bairros do município sem energia elétrica por longos períodos. Além dos transtornos causados às famílias, comerciantes também registraram prejuízos financeiros, enquanto serviços essenciais foram afetados pela demora no restabelecimento do fornecimento. Nova Iguaçu - Os constantes problemas no fornecimento de energia elétrica em Nova Iguaçu estarão no centro de um amplo debate promovido pela Câmara Municipal. No próximo dia 27 de agosto, às 10 horas, o Legislativo realizará uma audiência pública para discutir a qualidade dos serviços prestados pela Light Serviços de Eletricidade, ouvir a população e cobrar providências dos órgãos responsáveis diante das recorrentes reclamações dos consumidores.A audiência foi proposta pelo vereador Claudio Haja Luz e recebeu o apoio do presidente da Câmara, Dr. Marcio Guerreiro, e dos demais vereadores da Casa, que defendem a adoção de medidas efetivas para melhorar a prestação do serviço no município.Entre os principais assuntos que serão debatidos estão a demora no restabelecimento da energia após interrupções, as constantes quedas no fornecimento, as oscilações de tensão que provocam prejuízos a moradores e comerciantes, os danos causados a aparelhos eletroeletrônicos e a necessidade de investimentos na modernização e ampliação da infraestrutura da rede elétrica em Nova Iguaçu.Além da população, foram convidados representantes da Light, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Procon, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Prefeitura de Nova Iguaçu - sendo a Prefeitura parceria da CMNI neste evento - que deverão apresentar esclarecimentos e responder aos questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado.A realização da audiência ganhou ainda mais relevância após a forte ventania registrada em 29 de julho, que deixou diversos bairros do município sem energia elétrica por longos períodos. Além dos transtornos causados às famílias, comerciantes também registraram prejuízos financeiros, enquanto serviços essenciais foram afetados pela demora no restabelecimento do fornecimento.

Autor da proposta, o vereador Haja Luz afirma que a audiência será um espaço para que a população seja ouvida e para que a concessionária apresente respostas concretas. "A população não pode continuar convivendo com interrupções frequentes, demora no atendimento e prejuízos causados pela falta de energia. A audiência pública será uma oportunidade para que os moradores relatem suas experiências e para que a Light apresente soluções e um planejamento de investimentos para Nova Iguaçu."

A expectativa é de que a audiência reúna moradores, representantes de entidades, comerciantes, lideranças comunitárias e autoridades municipais, transformando o plenário da Câmara em um espaço de diálogo e cobrança por soluções que garantam um fornecimento de energia mais seguro, eficiente e confiável para toda a população de Nova Iguaçu.