Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
A audiência foi proposta pelo vereador Claudio Haja Luz e recebeu o apoio do presidente da Câmara, Dr. Marcio Guerreiro, e dos demais vereadores da Casa, que defendem a adoção de medidas efetivas para melhorar a prestação do serviço no município.
Entre os principais assuntos que serão debatidos estão a demora no restabelecimento da energia após interrupções, as constantes quedas no fornecimento, as oscilações de tensão que provocam prejuízos a moradores e comerciantes, os danos causados a aparelhos eletroeletrônicos e a necessidade de investimentos na modernização e ampliação da infraestrutura da rede elétrica em Nova Iguaçu.
Além da população, foram convidados representantes da Light, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Procon, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Prefeitura de Nova Iguaçu - sendo a Prefeitura parceria da CMNI neste evento - que deverão apresentar esclarecimentos e responder aos questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado.
A realização da audiência ganhou ainda mais relevância após a forte ventania registrada em 29 de julho, que deixou diversos bairros do município sem energia elétrica por longos períodos. Além dos transtornos causados às famílias, comerciantes também registraram prejuízos financeiros, enquanto serviços essenciais foram afetados pela demora no restabelecimento do fornecimento.
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