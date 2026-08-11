Caso está sendo investigado pela DHBF - Divulgação

Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação

Publicado 11/08/2026 16:58

Nova Iguaçu - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um ataque ocorrido na madrugada desta terça-feira, no bairro Nova América, em Nova Iguaçu . Um adolescente de 15 anos morreu e outras duas pessoas foram atingidas por disparos.

A Polícia Civil realizou perícia no local e iniciou diligências para descobrir quem participou do crime e o que teria motivado a ação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação dos responsáveis.

As primeiras apurações indicam que dois homens armados entraram em uma residência onde viviam uma mulher de 38 anos e o filho dela, de três anos. Durante a ação, foram efetuados disparos.

Além do adolescente que morreu, a mulher ficou ferida. Um morador da vizinhança também acabou baleado ao tentar prestar auxílio durante o ataque. Ele foi atingido na perna.

O caso permanece sob responsabilidade da DHBF, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime, determinar a motivação e identificar os autores.