Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação
DHBF investiga ataque que matou adolescente e dois feridos em Nova Iguaçu
Crime aconteceu em uma residência de Nova América e mobilizou perícia e diligências
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Troca-troca no secretariado de Nova Friburgo
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Câmara de Nova Iguaçu convoca audiência pública sobre falhas no fornecimento de energia
Proposta para realização do evento parlamentar partiu do vereador Haja Luz
Populares detêm homem após roubo de celular em Nova Iguaçu
Vítima relatou ter sido ameaçada com uma arma falsa e obrigada a fornecer a senha do aparelho durante o crime
Cultura na Faixa promove roda de conversa para orientar contra violência doméstica
Atividade reunirá responsáveis e familiares dos educandos para discutir formas de prevenção e enfrentamento da violência
Fuga de motociclista termina em colisão e prisão em Nova Iguaçu
Policiais identificaram o veículo pelo chassi depois que o condutor bateu em um carro estacionado no bairro Geneciano
Operação contra o tráfico termina com três presos na comunidade do Inferninho
Polícia Civil recolheu drogas e rádios comunicadores durante ação voltada ao combate de organizações criminosas na Baixada Fluminense
Suspeito é detido por tentativa de furto de alimentos em supermercado de Nova Iguaçu
Mercadorias foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento após abordagem realizada por agentes do Segurança Presente
Homem é preso após denúncias de violência contra mulher e sogra de 85 anos em Nova Iguaçu
Idosa apresentava lesões aparentes e teve os ferimentos confirmados por exame realizado no Instituto Médico-Legal
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