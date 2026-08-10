Dr. Leandro Ferreira e Dr Rodrigo Lima com o prefeito Johnny Maycon - Reprodução IG Prefeito

Dr. Leandro Ferreira e Dr Rodrigo Lima com o prefeito Johnny MayconReprodução IG Prefeito

Publicado 10/08/2026 19:55

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), anunciou mudanças em duas áreas estratégicas da administração municipal: a Secretaria de Governo e a Procuradoria-Geral do Município. As alterações começara a valer nesta segunda-feira (10).



O atual secretário de Governo, Rodrigo Lima, deixou a pasta e assumirá o comando da Procuradoria-Geral do Município, que vinha sendo ocupada por Hudson Thurler.



Para a Secretaria de Governo, o prefeito nomeou Leandro Ferreira, que até então atuava como subsecretário da própria pasta.



Segundo a administração municipal, a saída de Hudson Thurler ocorreu por decisão pessoal. Em nota publicada nas redes sociais, Johnny Maycon agradeceu ao advogado pela atuação à frente da Procuradoria e afirmou que ele deixa o cargo para assumir novos desafios profissionais.



Com as mudanças, Rodrigo Lima passa a responder pela Procuradoria-Geral, enquanto Leandro Ferreira assume a Secretaria de Governo a partir desta segunda-feira.

"Agradecemos ao Dr. Hudson por toda a dedicação e empenho enquanto esteve a frente da Procuradoria. Sua saída foi uma decisão de ordem pessoal para assumir novos desafios profissionais", disse o Prefeito em suas redes sociais.