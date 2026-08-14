Segundo investigadores da 39ª DP (Pavuna), para impor a mudança, os criminosos faziam ameaçasReprodução / Polícia Civil
Segundo os investigadores da 39ª DP (Pavuna), para impor a mudança, os criminosos ameaçavam permitir a entrada de usuários de drogas nos condomínios e até ordenar a derrubada de muros. Em troca de uma falsa sensação de segurança e tranquilidade, os moradores eram obrigados a pagar taxas mensais.
Um dos alvos atuaria como intermediário, responsável por repassar as determinações aos demais integrantes do grupo. Outro investigado seria o único síndico a aderir ao contrato imposto pelos criminosos. Segundo as apurações, após a adesão, ele teria passado a receber vantagens e a trabalhar informalmente para a empresa indicada pelo grupo.
Durante a ação, são cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços na Pavuna e em Costa Barros, com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.