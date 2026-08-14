Segundo investigadores da 39ª DP (Pavuna), para impor a mudança, os criminosos faziam ameaçasReprodução / Polícia Civil

A
Alexia Gomes
Rio - A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação contra um grupo que obrigava síndicos da Pavuna, na Zona Norte do Rio, a rescindir contratos de segurança e a firmar contrato com uma empresa ligada a traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no Complexo da Pedreira. As diligências estão em andamento.
LEIA MAIS! Falso policial civil é preso em restaurante na Barra da Tijuca
LEIA MAIS! PF e PRF apreendem 10 kg de cocaína e prendem suspeito na BR-101

Segundo os investigadores da 39ª DP (Pavuna), para impor a mudança, os criminosos ameaçavam permitir a entrada de usuários de drogas nos condomínios e até ordenar a derrubada de muros. Em troca de uma falsa sensação de segurança e tranquilidade, os moradores eram obrigados a pagar taxas mensais.

Um dos alvos atuaria como intermediário, responsável por repassar as determinações aos demais integrantes do grupo. Outro investigado seria o único síndico a aderir ao contrato imposto pelos criminosos. Segundo as apurações, após a adesão, ele teria passado a receber vantagens e a trabalhar informalmente para a empresa indicada pelo grupo.

Durante a ação, são cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços na Pavuna e em Costa Barros, com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).