Materiais apreendidos com o falso policialDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um homem que se apresentava como policial civil foi preso em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesta quinta-feira (13). Com Sandro Almeida Domingues, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, carregadores municiados, um distintivo original da instituição, um cinto tático e uma carteira funcional de assessor legislativo falsificada.
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Sandro Almeida Domingues usava distintivo da corporação - Divulgação
Homem que se passava por policial foi preso e levado à Cidade da Polícia - Divulgação
Homem que se passava por policial foi preso e levado à Cidade da Polícia - Divulgação
Homem que se passava por policial foi preso e levado à Cidade da Polícia - Divulgação


Na ação, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) também encontraram outros acessórios associados à atividade policial, além de diversas chaves de veículos, cuja origem e finalidade serão investigadas.

Todo o material seguiu para perícia e análise técnica. A especializada prossegue com as diligências para verificar se os itens foram utilizados na prática de outros crimes e apurar como o falso policial obteve os objetos.

Em nota, a Polícia Civil reafirmou seu compromisso com a preservação da ordem pública e o combate a práticas criminosas que "atentem contra a credibilidade das instituições de segurança pública".
A reportagem ainda tenta encontrar a defesa de Sandro Almeida Domingues para comentar o caso. O espaço está aberto para manifestação.