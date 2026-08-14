Materiais apreendidos com o falso policial - Divulgação

Materiais apreendidos com o falso policialDivulgação

Publicado 14/08/2026 06:42

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Na ação, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) também encontraram outros acessórios associados à atividade policial, além de diversas chaves de veículos, cuja origem e finalidade serão investigadas.Todo o material seguiu para perícia e análise técnica. A especializada prossegue com as diligências para verificar se os itens foram utilizados na prática de outros crimes e apurar como o falso policial obteve os objetos.Em nota, a Polícia Civil reafirmou seu compromisso com a preservação da ordem pública e o combate a práticas criminosas que "atentem contra a credibilidade das instituições de segurança pública".