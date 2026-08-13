Policial militar é presa em flagrante após episódio de violência contra a própria filha, em Alcântara - Reprodução/Redes Sociais

Policial militar é presa em flagrante após episódio de violência contra a própria filha, em AlcântaraReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/08/2026 17:53





Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar uma denúncia de maus-tratos. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a suspeita era uma sargento lotada no próprio batalhão, acusada pela família de ter agredido a filha. Ainda segundo a corporação, a irmã mais velha da vítima contou ao pai que a mãe havia cortado o cabelo da adolescente com uma faca e pediu ajuda. O homem foi até o imóvel, acionou o 190 e os envolvidos foram levados para a delegacia.



Após o registro da ocorrência, a adolescente foi encaminhada a uma UPA para atendimento médico e, posteriormente, ao IML, onde passou por exame de corpo de delito.



Segundo o delegado Antônio Silvino, a mulher afirmou em depoimento que a filha é "rebelde" e que as duas discutiram após ela retornar do trabalho, dizendo que a jovem passou o dia todo em casa e não fez nada. Em seu relato, a policial alegou que a adolescente avançou contra ela e emburrou a jovem, momento em que causou o ferimento.



A ocorrência foi analisada pela Central de Flagrantes, que determinou a prisão da policial. De acordo com o delegado, ela foi autuada por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.



A sargento foi encaminhada para uma unidade prisional da Polícia Militar, onde permanece à disposição da Justiça. A arma funcional da agente também foi recolhida e acautelada no 7º BPM.



O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara). Rio - Uma sargento da Polícia Militar foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (12) após agredir e cortar o cabelo da filha adolescente com uma faca. O fato ocorreu durante uma discussão familiar no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, após a mãe alegar que a jovem não teria realizado tarefas domésticas. A vítima, que apresentava manchas roxas pelo corpo e o rosto arranhado, precisou passar por atendimento médico e exames periciais no Instituto Médico-Legal (IML).Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar uma denúncia de maus-tratos. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a suspeita era uma sargento lotada no próprio batalhão, acusada pela família de ter agredido a filha. Ainda segundo a corporação, a irmã mais velha da vítima contou ao pai que a mãe havia cortado o cabelo da adolescente com uma faca e pediu ajuda. O homem foi até o imóvel, acionou o 190 e os envolvidos foram levados para a delegacia.Após o registro da ocorrência, a adolescente foi encaminhada a uma UPA para atendimento médico e, posteriormente, ao IML, onde passou por exame de corpo de delito.Segundo o delegado Antônio Silvino, a mulher afirmou em depoimento que a filha é "rebelde" e que as duas discutiram após ela retornar do trabalho, dizendo que a jovem passou o dia todo em casa e não fez nada. Em seu relato, a policial alegou que a adolescente avançou contra ela e emburrou a jovem, momento em que causou o ferimento.A ocorrência foi analisada pela Central de Flagrantes, que determinou a prisão da policial. De acordo com o delegado, ela foi autuada por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.A sargento foi encaminhada para uma unidade prisional da Polícia Militar, onde permanece à disposição da Justiça. A arma funcional da agente também foi recolhida e acautelada no 7º BPM.O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna