Policial militar é presa em flagrante após episódio de violência contra a própria filha, em AlcântaraReprodução/Redes Sociais
Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar uma denúncia de maus-tratos. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a suspeita era uma sargento lotada no próprio batalhão, acusada pela família de ter agredido a filha. Ainda segundo a corporação, a irmã mais velha da vítima contou ao pai que a mãe havia cortado o cabelo da adolescente com uma faca e pediu ajuda. O homem foi até o imóvel, acionou o 190 e os envolvidos foram levados para a delegacia.
Após o registro da ocorrência, a adolescente foi encaminhada a uma UPA para atendimento médico e, posteriormente, ao IML, onde passou por exame de corpo de delito.
Segundo o delegado Antônio Silvino, a mulher afirmou em depoimento que a filha é "rebelde" e que as duas discutiram após ela retornar do trabalho, dizendo que a jovem passou o dia todo em casa e não fez nada. Em seu relato, a policial alegou que a adolescente avançou contra ela e emburrou a jovem, momento em que causou o ferimento.
A ocorrência foi analisada pela Central de Flagrantes, que determinou a prisão da policial. De acordo com o delegado, ela foi autuada por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.
A sargento foi encaminhada para uma unidade prisional da Polícia Militar, onde permanece à disposição da Justiça. A arma funcional da agente também foi recolhida e acautelada no 7º BPM.
O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara).
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