A PF não informou a quantidade exata dos produtos encontrados nem o valor estimado da carga apreendidaDivulgação/PF
Segundo a corporação, o passageiro, natural de Itabaiana, em Sergipe, havia desembarcado de um voo comercial procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná, quando foi abordado durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal (Deain).
Durante a inspeção da bagagem despachada, os policiais encontraram diversas ampolas de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes. De acordo com a PF, o homem não apresentou documentação ou autorização que permitisse o transporte regular dos produtos.
Após a apreensão do material, o suspeito foi conduzido para a unidade da Polícia Federal instalada no aeroporto, onde foi autuado em flagrante.
Ainda segundo a corporação, ele foi indiciado por importação ilegal de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Os medicamentos apreendidos passarão por perícia e ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Federal As investigações prosseguem para apurar a origem e o destino dos medicamentos.
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