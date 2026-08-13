A PF não informou a quantidade exata dos produtos encontrados nem o valor estimado da carga apreendida - Divulgação/PF

A PF não informou a quantidade exata dos produtos encontrados nem o valor estimado da carga apreendidaDivulgação/PF

Publicado 13/08/2026 16:13 | Atualizado 13/08/2026 16:20

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (13), um homem de 50 anos suspeito de transportar ilegalmente remédios para emagrecimento e anabolizantes pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador. Não foi informada a quantidade exata dos produtos encontrados nem o valor estimado da carga apreendida.