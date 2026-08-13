Momento da prisão das irmãs suspeitas de cometerem os crimes - Reprodução/Polícia Civil

Momento da prisão das irmãs suspeitas de cometerem os crimesReprodução/Polícia Civil

Publicado 13/08/2026 15:13

Rio - Duas irmãs suspeitas de serem integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” foram presas ontem na Comunidade do Jockey, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A captura foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que investigavam a atuação do grupo desde 2024.

Identificadas como Enaile da Conceição Silva, de 36 anos, e Hosane da Conceição da Silva, de 26, as duas tiveram mandados de prisão preventiva por roubo qualificado. Contra elas, havia seis ordens judiciais expedidas pela 27ª e pela 29ª Vara Criminal da Capital.



Segundo as investigações, as irmãs atuavam principalmente na Lapa e na Pedra do Sal, na Região Central do Rio, locais frequentados por turistas brasileiros e estrangeiros. As vítimas eram abordadas, dopadas e, após perderem a capacidade de reação, tinham pertences roubados e contas bancárias acessadas.



Entre os bens subtraídos estavam celulares, joias, notebooks, MacBooks e dinheiro em espécie, incluindo reais, dólares e euros. A Polícia Civil também identificou transferências bancárias realizadas após os crimes. Em um dos casos, um turista turco sofreu prejuízo de 21.688,79 euros, valor que ultrapassa R$ 130 mil na cotação atual.



De acordo com a Deat, o grupo tinha como alvo preferencial turistas estrangeiros. Entre as vítimas identificadas durante a investigação estão cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá e da Turquia.



As apurações apontam ainda que as duas mulheres atuavam em conjunto com uma terceira integrante da quadrilha, que foi presa em julho de 2025. Em um dos episódios investigados, as suspeitas chegaram a furtar as chaves da residência da vítima, o que obrigou a troca das fechaduras do imóvel por questões de segurança.



A Polícia Civil destacou que as prisões foram resultado de um trabalho de inteligência que permitiu identificar a dinâmica dos crimes e localizar as suspeitas. Conforme os registros policiais, Enaile possui 12 passagens por roubo e associação criminosa, enquanto Hosane acumula nove anotações pelos mesmos delitos.



As investigações prosseguem para identificar possíveis outros envolvidos e localizar eventuais vítimas que ainda não registraram ocorrência.

A reportagem de O DIA tenta contatar a defesa de Enaile da Conceição Silva e Hosane da Conceição da Silva. O espaço segue aberto para posicionamentos.