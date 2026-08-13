Caso aconteceu no cruzamento das ruas Marina e Jubaí, em Bento Ribeiro - Reprodução / Redes Sociais

Caso aconteceu no cruzamento das ruas Marina e Jubaí, em Bento RibeiroReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/08/2026 11:58

Rio - Dois assaltantes foram baleados, nesta quarta-feira (12), após uma tentativa de roubo de uma carga de cigarros, em Bento Ribeiro, na Zona Norte.

O caso aconteceu no cruzamento das ruas Marina e Jubaí. Uma câmera de segurança flagrou dois homens abordando o motorista de um carro e um pedestre na via. O condutor, que era um policial militar, saiu do veículo e atirou em direção aos ladrões.

Imagens mostra momento dos disparos em Bento Ribeiro durante o assalto Zona Norte do rj pic.twitter.com/p2vzau1toY — visão total (@visaototal2213) August 13, 2026

Segundo a Polícia Militar, os criminosos tentavam roubar uma carga de cigarros. Ao perceber a intenção, agentes se aproximaram. A corporação afirmou que houve troca de tiros. O confronto acabou com dois homens baleados.

De acordo com a Polícia Civil, um deles já recebeu alta e foi encaminhado ao sistema prisional. O outro segue internado sob custódia em uma unidade de saúde. O nome deles não foram divulgados. Não há informações sobre o estado de saúde do hospitalizado.

Os policiais militares registraram o caso na 30ª DP (Marechal Hermes), onde os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Polícia Civil já enviou o caso à Justiça.