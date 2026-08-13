Rio - Dois assaltantes foram baleados, nesta quarta-feira (12), após uma tentativa de roubo de uma carga de cigarros, em Bento Ribeiro, na Zona Norte.
O caso aconteceu no cruzamento das ruas Marina e Jubaí. Uma câmera de segurança flagrou dois homens abordando o motorista de um carro e um pedestre na via. O condutor, que era um policial militar, saiu do veículo e atirou em direção aos ladrões.
Segundo a Polícia Militar, os criminosos tentavam roubar uma carga de cigarros. Ao perceber a intenção, agentes se aproximaram. A corporação afirmou que houve troca de tiros. O confronto acabou com dois homens baleados.
De acordo com a Polícia Civil, um deles já recebeu alta e foi encaminhado ao sistema prisional. O outro segue internado sob custódia em uma unidade de saúde. O nome deles não foram divulgados. Não há informações sobre o estado de saúde do hospitalizado.
Os policiais militares registraram o caso na 30ª DP (Marechal Hermes), onde os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
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