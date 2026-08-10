Ações são motivadas por indicadores de criminalidade e de informações dos setores de inteligência - Divulgação

Ações são motivadas por indicadores de criminalidade e de informações dos setores de inteligênciaDivulgação

Publicado 10/08/2026 09:06

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar iniciou, na manhã desta segunda-feira (10), mais uma fase da Operação Interceptação, na área de atuação do 41º BPM (Irajá). A ação tem como objetivo reforçar o enfrentamento aos roubos de veículos e de cargas, além da atuação de grupos criminosos em diversos bairros da Zona Norte do Rio. No sábado (8), o sargento Robson Pacheco, do 41º BPM (Irajá), foi executado a tiros enquanto finalizava os preparativos para sua festa de aniversário em Vaz Lobo.

Segundo a corporação, o policiamento é reforçado nos bairros de Colégio, Irajá, Vista Alegre, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Parque Anchieta, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Parque Colúmbia e Acari.

Cerca de 170 policiais militares participam da operação, que concentra as ações na Pavuna. Ao todo, são empregadas 32 viaturas, 29 motocicletas e três veículos blindados.

A operação conta ainda com o apoio de equipes do Comando de Operações Especiais (COE), por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

De acordo com a PM, as ações são definidas a partir da análise dos indicadores de criminalidade e de informações produzidas pelos setores de inteligência da corporação. O planejamento direciona o efetivo para pontos considerados estratégicos, com o objetivo de ampliar a prevenção e a capacidade de resposta diante de possíveis ocorrências.

A Operação Interceptação faz parte das ações permanentes da Polícia Militar para reforçar o policiamento em regiões consideradas prioritárias. Conforme a corporação, a atuação conjunta entre diferentes unidades busca prevenir e reprimir crimes, reduzir a atuação de grupos criminosos e ampliar a segurança da população.