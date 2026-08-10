Policiais militares atuam na Cidade de Deus desde as primeiras horas desta segunda - fotos de Reginaldo Pimenta

Policiais militares atuam na Cidade de Deus desde as primeiras horas desta segundafotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 10/08/2026 08:31

Rio - A Polícia Militar realizou, desde as primeiras horas desta segunda-feira (10), uma operação na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste. Um dos objetivos é desarticular ações do Comando Vermelho, que tenta expandir sua área de atuação.

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Durante a ação, a polícia prendeu Mateus Martins, vulgo "Russinho", suspeito foragido da Justiça e com dez anotações criminais. Apontado como suspeito de ser o autor da tentativa de homicídio contra um policial Militar, em 2023, na Cidade de Deus, ele foi conduzido à 32ª DP (Taquara).

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na região, com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

Além de combater a expansão da facção pela Zona Sudoeste, a operação tem como objetivo prender criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e apreender materiais ilícitos.

Impactos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), duas unidades de Atenção Primária suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. Uma terceira unidade suspendeu o funcionamento e irá avaliar a possibilidade de abertura nas próximas horas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), 12 escolas foram impactadas.

Ações constantes

Em julho, a Cidade de Deus foi alvo de diversas operações da PM. No último dia 15, a corporação apoiou uma ação da Prefeitura do Rio para demolição de construções irregulares. Dois suspeitos foram baleados durante um confronto. Um deles tinha quatro anotações em sua ficha criminal, por porte ilegal de arma, homicídio, resistência e associação para o tráfico. Com eles, foram apreendidos uma pistola, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.

No dia 14, as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho, que atuam nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, em Jacarepaguá. Os agentes buscavam cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão e nove de prisão. A ação terminou com 23 presos.

Além disso, as equipes encontraram uma central de "gatonet", apreenderam grande quantidade de drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor. Na época, policiais também atuaram nas comunidades da Muzema, Tijuquinha, Gardênia Azul e Rio das Pedras.