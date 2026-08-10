Anita, mãe de Lucinha e Dudu Nobre, morre aos 78 anos - Reprodução do Instagram

Anita, mãe de Lucinha e Dudu Nobre, morre aos 78 anosReprodução do Instagram

Publicado 10/08/2026 07:25

Rio - Mãe do cantor Dudu Nobre e da ex-porta-bandeira Lucinha, Anitta Nobre morreu aos 78 anos, neste domingo (9). A notícia foi compartilhada pelo sambista por meio do Instagram. A causa, entretanto, não foi informada. O sepultamento acontecerá nesta terça-feira (11), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Anita Nobre, mãe de Dudu Nobre e Lucinha Nobre, neste domingo, 9 de agosto de 2026. Anita deixa seu amor, sua história e suas lembranças eternizados nos corações de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Descanse em paz, Anita Nobre", diz a publicação.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Dudu Nobre (@dudunobresamba)



Nos comentários, famosos e personalidades do samba prestaram apoio à família. "Muita força, saúde e fé, queridos Dudu e Lucinha. Este ciclo em nossas vidas pertence ao Senhor, nosso Deus maior. Ela sempre foi guerreira em todo tempo. Pessoinha de fino trato cumpriu dignamente a sua missão. Descanse em paz. Minha solidariedade a toda sua família", disse Paulinho Mocidade, ex-intérprete da Verde e Branco da Zona Oeste.

"Meus sentimentos, família! Força para vocês", postou Belinha Delphin, nova rainha de bateria da Viradouro. "Deus conforte teu coração, querido ! Receba meu sincero abraço. Que sua mamãe descanse em paz", afirmou o cantor Belo. "Meus sentimentos, força", escreveu o funkeiro Buchecha.

O perfil do Cacique de Ramos também lamentou. "Recebemos com muita tristeza a notícia da partida de Anita Nobre, uma querida amiga e parte importante da história de uma família tão ligada ao Cacique de Ramos e à família de Bira Presidente. Fica a nossa gratidão por tantos anos de amizade, carinho e convivência. Que Deus conforte, Dudu Nobre, Lucinha Nobre e toda a família neste momento de despedida. Descanse em paz, Anita. Sua lembrança, seu carinho e sua história permanecerão para sempre em nossos corações."

Em publicação feita nos stories, Lucinha agradeceu o carinho que tem recebido e falou sobre a cerimônia de despedida. "Todos que tiveram a alegria de conviver com nossa amada mãe, a verdadeira Anita, sabem bem o tamanho do coração dela. Viveu bem, realizou inimagináveis para alguém que veio de onde ela veio. Deu a mão a muitas pessoas, ajudou, apoiou, iluminou por onde passou. Obrigada a todos por tanto caminho. Obrigada a todos por tanto carinho."

Figura respeitada no mundo do samba samba, Anita marcou época ao organizar rodas de samba com grandes nomes, como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Nelson Cavaquinho, ao lado do marido, João Nobre, na década de 1980. Ela, que chegou a ter um restaurante no Centro, onde promovida as rodas, sempre incentivou os filhos a seguirem a carreira artística e até deu o primeiro cavaquinho para Dudu Nobre.

Dona Anitta também era figura cativa dos ensaios técnicos e dos desfiles na Sapucaí, sempre nas frisas e camarotes.