Publicidade
Veja imagens do primeiro debate ao governo do Rio
Encontro foi marcado por críticas entre os candidatos, discussões e a apresentação de propostas
O primeiro debate entre os pré-candidatos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro reuniu, neste domingo (9), Anthony Garotinho (Republicanos), Douglas Ruas (PL), William Siri (PSOL) e André Marinho (Novo) na Casa Firjan, em Botafogo, Zona Sul. Promovido pela Band, o encontro foi marcado por críticas entre os candidatos, discussões sobre segurança pública e a apresentação de propostas para áreas como saúde, educação, transporte e desenvolvimento econômico. Eduardo Paes (PSD), que também disputa espaço na corrida pelo Palácio Guanabara, não participou.
Rio de Janeiro
Veja imagens do primeiro debate ao governo do Rio
Encontro foi marcado por críticas entre os candidatos, discussões e a apresentação de propostas
Rio de Janeiro
Candidatos miram Paes e Ruas no primeiro debate ao governo do Rio
Confronto reuniu quatro pré-candidatos ao Palácio Guanabara em meio ao início da corrida eleitoral de 2026
Rio de Janeiro
Paes desiste de participar de debate entre pré-candidatos ao governo
Ex-prefeito havia confirmado presença no encontro da Band, mas comunicou a desistência na noite de sábado (8), segundo a organização
Rio de Janeiro
Semana começa com frio e tempo nublado no Rio
Frente fria mantém tempo instável até quarta-feira; ventos chegaram a 63 km/h neste domingo
Rio de Janeiro
MPE pede impugnação da candidatura de João Drumond à Alerj
Órgão eleitoral aponta investigações sobre suposta ligação com o jogo do bicho e o crime organizado; candidato nega acusações
Rio de Janeiro
Viatura da UPP do Lins colide com ônibus no Grajaú
Policial militar sofreu escoriações leves e não corre risco de morte. Acidente aconteceu na Rua Barão do Bom Retiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.