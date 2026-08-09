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Veja imagens do primeiro debate ao governo do Rio
Rio de Janeiro

Veja imagens do primeiro debate ao governo do Rio

Encontro foi marcado por críticas entre os candidatos, discussões e a apresentação de propostas

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Leonardo Brito
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O candidato pelo NOVO, André Marinho, após o Debate das Eleições 2026
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O candidato pelo PL, Douglas Ruas após o Debate das Eleições 2026
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O primeiro debate entre os pré-candidatos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro reuniu, neste domingo (9), Anthony Garotinho (Republicanos), Douglas Ruas (PL), William Siri (PSOL) e André Marinho (Novo) na Casa Firjan, em Botafogo, Zona Sul. Promovido pela Band, o encontro foi marcado por críticas entre os candidatos, discussões sobre segurança pública e a apresentação de propostas para áreas como saúde, educação, transporte e desenvolvimento econômico. Eduardo Paes (PSD), que também disputa espaço na corrida pelo Palácio Guanabara, não participou.
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