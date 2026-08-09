Incêndio atinge apartamento em condomínio na Barra da TijucaReprodução TV Globo
Por causa do incêndio, o edifício precisou ser evacuado. Segundo os bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 17h35 e não houve registro de feridos.
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Incêndio atinge apartamento em condomínio na Barra da TijucaReprodução TV Globo
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