Incêndio atinge apartamento em condomínio na Barra da Tijuca - Reprodução TV Globo

Incêndio atinge apartamento em condomínio na Barra da TijucaReprodução TV Globo

Publicado 09/08/2026 18:17

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento do condomínio Nova Ipanema, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo (9).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h50 para atender à ocorrência. As chamas atingiram uma área do prédio localizada entre o 10º e o 11º andar, e uma grande quantidade de fumaça podia ser vista à distância.



Por causa do incêndio, o edifício precisou ser evacuado. Segundo os bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 17h35 e não houve registro de feridos.