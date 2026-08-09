Encerramento das comemorações pelos dez anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016Iago Campos/Prefeitura do Rio
A iniciativa reuniu nomes do esporte brasileiro, que participaram da confecção dos moldes das mãos que integrarão o mural. Entre os presentes estavam os nadadores Clodoaldo Silva, Bruno Fratus e Ana Marcela Cunha, além de outros atletas convidados.
O local escolhido para a homenagem tem relação direta com o legado dos Jogos. A piscina olímpica instalada no Parque Oeste foi utilizada nas competições realizadas no Parque Olímpico da Barra em 2016 e recebeu provas que marcaram a despedida do nadador americano Michael Phelps e do brasileiro Clodoaldo Silva das Paralimpíadas.
Após a cerimônia, os atletas participaram de uma apresentação simbólica na piscina e relembraram momentos vividos durante os Jogos.
“Fico feliz porque o legado é ótimo, mas o legado para a comunidade é o mais importante. Aqui, no Parque Oeste, os moradores e as crianças, que sonham em ser um nadador profissional, vão poder ter à disposição uma piscina profissional”, afirmou Clodoaldo Silva.
Ana Marcela Cunha destacou a importância dos equipamentos esportivos para a população.
“Sabemos que o Rio de Janeiro é grande, onde tem muitos atletas e pessoas que, às vezes, precisam do esporte como qualidade de vida. As crianças, por exemplo, de uma certa forma, ficam longe das ruas e do mau caminho. Acho fundamental para a disciplina, a educação. O objetivo não é só formar campeões, mas formar seres humanos melhores”, disse.
Já Bruno Fratus ressaltou a qualidade da estrutura.
“A palavra-chave é legado. Fui a três Jogos Olímpicos e competia em piscinas exatamente iguais a essa. Então, a estrutura é da melhor qualidade possível que existe no mundo inteiro. E é uma estrutura assim que tem potencial para revelar grandes nomes do esporte”, afirmou.
A programação comemorativa teve início na última quarta-feira (5), com a inauguração da exposição O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro, no Museu do Amanhã. No sábado (8), cerca de 500 alunos das Vilas Olímpicas participaram de oficinas esportivas no Parque Olímpico da Barra.
Inaugurado em setembro de 2024, o Parque Oeste ocupa uma área de 260 mil metros quadrados e reúne equipamentos como skatepark, campo de futebol society, Nave do Conhecimento e a piscina olímpica de 50 metros transferida do antigo Estádio Aquático Olímpico. Atualmente, mais de duas mil pessoas participam gratuitamente de atividades de natação e hidroginástica no local.
A exposição sobre os Jogos Rio 2016 segue aberta ao público no Museu do Amanhã até 5 de outubro, com entrada gratuita.
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