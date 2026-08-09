Encerramento das comemorações pelos dez anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 - Iago Campos/Prefeitura do Rio

Encerramento das comemorações pelos dez anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016Iago Campos/Prefeitura do Rio

Publicado 09/08/2026 17:57