Conjunto de quadros ’Embarcações com Índios’, de Carybé, é um dos destaques da exposição no CCJFDivulgação
A exposição "Coleção Ingá: Brasil plural" é realizada em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e conta com curadoria de Marcus Lontra e Rafael Peixoto.
“Trata-se de um acervo valioso, patrimônio do povo fluminense, e a curadoria buscou uma abordagem temática valorizando diversas escolas, técnicas e períodos artísticos. Assim, arte clássica e arte moderna convivem e estabelecem diálogos curiosos e sensíveis entre tempos e olhares que acentuam a atemporalidade da ação artística”, destaca Lontra.
"A escolha [da mostra] sintetiza a trajetória da instituição que, fiel a seus princípios norteadores, valoriza a diversidade de vozes e manifestações culturais que compõem a sociedade brasileira. Ao trazer essa multiplicidade, a exposição aponta para os próximos 25 anos de uma instituição cada vez mais aberta aos encontros de arte e cultura, memória e território, justiça social e cidadania”, completa Ricardo Horta, diretor-executivo do CCJF.
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