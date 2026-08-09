Conjunto de quadros ’Embarcações com Índios’, de Carybé, é um dos destaques da exposição no CCJF - Divulgação

Conjunto de quadros ’Embarcações com Índios’, de Carybé, é um dos destaques da exposição no CCJFDivulgação

Publicado 09/08/2026 17:17

Rio - Está em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal, na Cinelândia, com entrada franca, uma exposição com mais de 200 obras que fazem parte do acervo do Museu do Ingá , em Niterói. A mostra, que celebra os 25 anos do CCJF, reúne trabalhos assinados por Carybé, Volpi, Goeldi, Di Cavalcanti, Portinari, Emeric Marcier e Mestre Guarany, entre outros grandes nomes da arte brasileira.

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A exposição "Coleção Ingá: Brasil plural" é realizada em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e conta com curadoria de Marcus Lontra e Rafael Peixoto.



“Trata-se de um acervo valioso, patrimônio do povo fluminense, e a curadoria buscou uma abordagem temática valorizando diversas escolas, técnicas e períodos artísticos. Assim, arte clássica e arte moderna convivem e estabelecem diálogos curiosos e sensíveis entre tempos e olhares que acentuam a atemporalidade da ação artística”, destaca Lontra.



"A escolha [da mostra] sintetiza a trajetória da instituição que, fiel a seus princípios norteadores, valoriza a diversidade de vozes e manifestações culturais que compõem a sociedade brasileira. Ao trazer essa multiplicidade, a exposição aponta para os próximos 25 anos de uma instituição cada vez mais aberta aos encontros de arte e cultura, memória e território, justiça social e cidadania”, completa Ricardo Horta, diretor-executivo do CCJF. A exposição "Coleção Ingá: Brasil plural" é realizada em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e conta com curadoria de Marcus Lontra e Rafael Peixoto.“Trata-se de um acervo valioso, patrimônio do povo fluminense, e a curadoria buscou uma abordagem temática valorizando diversas escolas, técnicas e períodos artísticos. Assim, arte clássica e arte moderna convivem e estabelecem diálogos curiosos e sensíveis entre tempos e olhares que acentuam a atemporalidade da ação artística”, destaca Lontra."A escolha [da mostra] sintetiza a trajetória da instituição que, fiel a seus princípios norteadores, valoriza a diversidade de vozes e manifestações culturais que compõem a sociedade brasileira. Ao trazer essa multiplicidade, a exposição aponta para os próximos 25 anos de uma instituição cada vez mais aberta aos encontros de arte e cultura, memória e território, justiça social e cidadania”, completa Ricardo Horta, diretor-executivo do CCJF.

A visitação gratuita ocorre de terça a domingo, das 11h às 19h. O CCJF fica na Avenida Rio Branco, 241, no Centro, bem perto da estação de metrô da Cinelândia. Há, também, a possibilidade de entrada pela Rua México, 57.