Conjunto de quadros ’Embarcações com Índios’, de Carybé, é um dos destaques da exposição no CCJFDivulgação

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Raphael Perucci
Rio - Está em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal, na Cinelândia, com entrada franca, uma exposição com mais de 200 obras que fazem parte do acervo do Museu do Ingá, em Niterói. A mostra, que celebra os 25 anos do CCJF, reúne trabalhos assinados por Carybé, Volpi, Goeldi, Di Cavalcanti, Portinari, Emeric Marcier e Mestre Guarany, entre outros grandes nomes da arte brasileira.
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Painel 'Brasil em quatro fases', do píntor Di Cavalcanti - Divulgação
Conjunto de quadros 'Embarcações com Índios', de Carybé, é um dos destaques da exposição no CCJF - Divulgação

A exposição "Coleção Ingá: Brasil plural" é realizada em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e conta com curadoria de Marcus Lontra e Rafael Peixoto.

“Trata-se de um acervo valioso, patrimônio do povo fluminense, e a curadoria buscou uma abordagem temática valorizando diversas escolas, técnicas e períodos artísticos. Assim, arte clássica e arte moderna convivem e estabelecem diálogos curiosos e sensíveis entre tempos e olhares que acentuam a atemporalidade da ação artística”, destaca Lontra.

"A escolha [da mostra] sintetiza a trajetória da instituição que, fiel a seus princípios norteadores, valoriza a diversidade de vozes e manifestações culturais que compõem a sociedade brasileira. Ao trazer essa multiplicidade, a exposição aponta para os próximos 25 anos de uma instituição cada vez mais aberta aos encontros de arte e cultura, memória e território, justiça social e cidadania”, completa Ricardo Horta, diretor-executivo do CCJF.
A visitação gratuita ocorre de terça a domingo, das 11h às 19h. O CCJF fica na Avenida Rio Branco, 241, no Centro, bem perto da estação de metrô da Cinelândia. Há, também, a possibilidade de entrada pela Rua México, 57.