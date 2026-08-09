Modelo de urna eletrônica usada pelo TRE-RJ - Pedro Ivo / Arquivo O Dia

Modelo de urna eletrônica usada pelo TRE-RJ Pedro Ivo / Arquivo O Dia

Publicado 09/08/2026 10:47

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A convocação obriga o comparecimento aos trabalhos eleitorais, independentemente de o eleitor ter visualizado ou não a carta. A dispensa do serviço só ocorre se houver justificativa apresentada e aceita pela juíza ou juiz eleitoral.De acordo com informações disponíveis no site do órgão, as mensagens estão sendo enviadas, desde a última nesta terça-feira (7), pelo número oficial de WhatsApp do TRE-RJ, (21) 3436-9000, mas as Zonas Eleitorais também podem utilizar número próprio para mandar comunicados. Por isso, ao receber mensagens de outro número, o mesário deve consultar no sistema se o telefone efetivamente pertence à Zona Eleitoral. A Justiça Eleitoral alerta que as suas mensagens não contêm link.A carta é o documento oficial emitido pela Justiça Eleitoral para notificar que uma pessoa foi escalada para trabalhar nas eleições. Ela serve tanto para quem se voluntariou, quanto foi selecionado. No documento consta o cargo que a pessoa vai ocupar, como presidente de mesa, secretário, primeiro ou segundo mesário, a Zona Eleitoral, a seção e o endereço completo onde deve se apresentar, e as datas e links ou locais para a realização do treinamento obrigatório.Quem for trabalhar em local diferente do qual vota pode solicitar a transferência temporária dos dias 20 de julho a 28 de agosto em qualquer Zona Eleitoral do estado ou pelo site do Tribunal, serviço que será disponibilizado nesse período.