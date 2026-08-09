Família colombiana estava no Rio para comemoração de aniversário - Reprodução Redes Sociais

Família colombiana estava no Rio para comemoração de aniversárioReprodução Redes Sociais

Publicado 09/08/2026 08:37

Rio - O Governo da Colômbia emitiu uma nota, neste sábado (8), nas redes sociais, lamentando a morte de três colombianas da mesma família, ocorrida na queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa

O Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado da Colômbia no Rio está em coordenação com as autoridades locais para realizar as diligências cabíveis. Além disso, o órgão também afirmou que entrou em contato com familiares das vítimas para a orientação necessária.

"Estamos em contato permanente com as autoridades, que são as pessoas encarregadas das operações de resgate e atenção às vítimas. Também estamos em contato com os familiares, tanto os que estão no Brasil quanto os que estão na Colômbia. Do consulado, continuamos fazendo o apoio e a orientação necessária, tanto à família quanto às autoridades locais, com objetivo de que possam retornar à Colômbia e superar esse momento", disse a cônsul-geral do país no Rio, Diana Paez.

O governo colombiano expressou condolências e solidariedade às famílias e aos entes queridos das vítimas. Também ressaltou que continuará prestando a assistência consular necessária.

Viagem de aniversário

As três colombianas eram passageiras da aeronave e estavam no Rio como turistas. As vítimas formavam três gerações da mesma família. As mulheres foram identificadas como Rocio Cubillos, de 59 anos; Wendy Manrique, de 37, filha de Rocio; e Sofia Murillo, 17, filha de Wendy e neta de Rocio.

As colombianas chegou ao Rio no início da semana e pretendia permanecer no país até a próxima terça-feira (11). Durante a estadia, visitou pontos turísticos da capital fluminense e também passou por Búzios, na Região dos Lagos.

Neste sábado (8), o grupo contratou um passeio panorâmico de helicóptero. Como eram seis passageiros, foi necessária a divisão em dois voos: Rocio, Wendy e Sofia embarcaram no primeiro; no segundo, aguardavam Victor Manrique, filho de Rocio e irmão de Wendy; a mulher Daniela Castañeda; e a filha Laura.

A queda também vitimou o piloto Alessandro Rocha. Ele deixou três filhos e a mulher.

Investigação

A Força Aérea Brasileira (FAB), através do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que os investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), com sede no Rio, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MFS.



Durante a Ação Inicial, realizada logo depois do evento, investigadores qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes.

Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes para a queda, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências.

A investigação está em andamento. Além da FAB, a 19ª DP (Tijuca) também apura o caso.

De acordo com a empresa Voo Rio Panorâmico, responsável pelo helicóptero, a aeronave estava com a manutenção e a documentação em dia. Além disso, a companhia destacou que o piloto possuía as habilitações exigidas para operar a aeronave.