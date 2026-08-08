Bombeiros trabalharam para controlar o incêndio provocado por queda de helicóptero em área de mata na região da Vista Chinesa - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Bombeiros trabalharam para controlar o incêndio provocado por queda de helicóptero em área de mata na região da Vista Chinesa Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 08/08/2026 19:40