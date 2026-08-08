Bombeiros trabalharam para controlar o incêndio provocado por queda de helicóptero em área de mata na região da Vista Chinesa Divulgação / Corpo de Bombeiros
Em pronunciamento à imprensa, o advogado da empresa, Bernardo Cortez, disse que ainda não é possível apontar as causas do acidente e que as circunstâncias da tragédia serão esclarecidas pela investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
"O acidente ocorreu hoje, então, a princípio, ninguém tem nenhuma informação sobre a causa. O que nós podemos dizer é que a empresa estava regularizada, a aeronave estava com sua manutenção em dia e somente saberemos o que ocorreu após o relatório do Cenipa e sua disponibilização pela Aeronáutica" afirmou.
Segundo o advogado, o piloto também possuía as habilitações exigidas para operar a aeronave.
"O piloto era experiente e tinha toda a licença em dia", declarou o advogado.
Cortez informou ainda que os proprietários da empresa concentraram os esforços em prestar assistência aos familiares das vítimas.
"Os empresários proprietários da empresa, logo que tomaram conhecimento do acidente, focaram em auxiliar os familiares das vítimas e têm feito isso o dia todo. Levaram os familiares para um hotel, estão dando todo o auxílio necessário e também prestarão o auxílio funeral que couber", disse Cortez
Questionado sobre a existência de uma câmera 360 graus a bordo, equipamento utilizado em alguns voos turísticos para registrar imagens do passeio, o advogado afirmou não ter informações confirmadas.
Entenda o caso
O helicóptero Robinson R44, prefixo PP-MFS, caiu em uma área de mata de difícil acesso próxima à Vista Chinesa. Após o impacto, a aeronave pegou fogo.
As vítimas foram identificadas como o piloto Alessandro Rocha e as turistas colombianas Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17 anos. As três eram avó, filha e neta e estavam no Rio de Janeiro a passeio.
O Cenipa e demais órgãos competentes apuram as causas do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou a queda da aeronave.
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