Acidente interditou uma das faixas da Estrada da Pedra, na altura da estação do BRT Pingo d'Água - Divulgação / COR

Acidente interditou uma das faixas da Estrada da Pedra, na altura da estação do BRT Pingo d'ÁguaDivulgação / COR

Publicado 08/08/2026 13:26

Rio - Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida durante um acidente de carro na Estrada da Pedra, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (8). O veículo capotou e colidiu com um poste na altura da estação do BRT Pingo D'Água, no sentido Santa Cruz.

De acordo com os Bombeiros, militares do quartel de Guaratiba foram acionados por volta das 6h40 e encontraram o homem já morto no local. A mulher com ferimentos graves foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.

Por causa do acidente, uma faixa ficou ocupada na altura do BRT Pingo d'Água e foi liberada por volta das 11h. Além dos Bombeiros, funcionários da Light e da RioLuz foram acionados para realizar os reparos no poste atingido, enquanto agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) orientavam o trânsito.