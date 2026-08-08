Acidente interditou uma das faixas da Estrada da Pedra, na altura da estação do BRT Pingo d'ÁguaDivulgação / COR

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Fred Vidal
Rio - Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida durante um acidente de carro na Estrada da Pedra, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (8). O veículo capotou e colidiu com um poste na altura da estação do BRT Pingo D'Água, no sentido Santa Cruz. 
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De acordo com os Bombeiros, militares do quartel de Guaratiba foram acionados por volta das 6h40 e encontraram o homem já morto no local. A mulher com ferimentos graves foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.
Por causa do acidente, uma faixa ficou ocupada na altura do BRT Pingo d'Água e foi liberada por volta das 11h. Além dos Bombeiros, funcionários da Light e da RioLuz foram acionados para realizar os reparos no poste atingido, enquanto agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) orientavam o trânsito.