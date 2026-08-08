Prefeitura celebra os dez anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Parque Olímpico - Carlos Elias Junior/Agência O DIA

Prefeitura celebra os dez anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Parque Olímpico Carlos Elias Junior/Agência O DIA

Publicado 08/08/2026 17:47

Rio - A Prefeitura do Rio realizou neste sábado (8) uma programação especial para marcar os dez anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O evento aconteceu no Parque Olímpico da Barra da Tijuca e reuniu estudantes das Vilas Olímpicas municipais, atletas que participaram das competições e representantes da área esportiva.

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As atividades foram realizadas no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado. Cerca de 500 alunos participaram de oficinas de modalidades como vôlei, judô, atletismo, boxe, esgrima, remo, ginástica artística e levantamento de peso.



Durante a programação, atletas que estiveram nos Jogos de 2016 conversaram com os estudantes e compartilharam experiências relacionadas ao esporte e à educação.



Campeão olímpico de vôlei no Rio, Douglas Souza afirmou que o legado esportivo pode contribuir para transformar trajetórias.



"Temos muita coisa para lutar ainda. Mas só de ter uma escola incrível (Isabel Salgado), que põe as crianças no esporte, já as tira da rua e dá um propósito para mudarem de vida, como mudou a minha. Precisamos de mais escolas iguais a essa", disse o jogador



Medalhista de prata paralímpico no judô, Wilians Silva de Araújo destacou a influência do esporte em sua formação pessoal.



"O esporte, junto com a educação, é o maior meio de transformação social que temos. Sou do Complexo do Alemão. Morei um tempo na Vila Cruzeiro e, hoje, moro em Olaria. Foi o esporte que mostrou para mim o caminho certo e vitorioso. Só tenho a agradecer a prefeitura por toda a estrutura disponibilizada. O maior legado é o que deixamos para as crianças", afirmou o atleta



A ex-ginasta Daniele Hypólito também participou da homenagem aos atletas olímpicos.



"Foi incrível poder competir em casa, com a torcida a nosso favor, em 2016. Poder juntar educação e esporte é fundamental. Esse é o verdadeiro legado que se deixa, utilizando a estrutura que foi feita para que dê segmento para outros jovens atletas junto com a educação", declarou a esportista.



Além das atividades esportivas, foram inauguradas duas esculturas inspiradas nas logomarcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As peças foram instaladas na entrada do GEO Isabel Salgado. LEIA MAIS: Relembre os grandes momentos dos Jogos Olímpicos Rio 2016 As atividades foram realizadas no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado. Cerca de 500 alunos participaram de oficinas de modalidades como vôlei, judô, atletismo, boxe, esgrima, remo, ginástica artística e levantamento de peso.Durante a programação, atletas que estiveram nos Jogos de 2016 conversaram com os estudantes e compartilharam experiências relacionadas ao esporte e à educação.Campeão olímpico de vôlei no Rio, Douglas Souza afirmou que o legado esportivo pode contribuir para transformar trajetórias."Temos muita coisa para lutar ainda. Mas só de ter uma escola incrível (Isabel Salgado), que põe as crianças no esporte, já as tira da rua e dá um propósito para mudarem de vida, como mudou a minha. Precisamos de mais escolas iguais a essa", disse o jogadorMedalhista de prata paralímpico no judô, Wilians Silva de Araújo destacou a influência do esporte em sua formação pessoal."O esporte, junto com a educação, é o maior meio de transformação social que temos. Sou do Complexo do Alemão. Morei um tempo na Vila Cruzeiro e, hoje, moro em Olaria. Foi o esporte que mostrou para mim o caminho certo e vitorioso. Só tenho a agradecer a prefeitura por toda a estrutura disponibilizada. O maior legado é o que deixamos para as crianças", afirmou o atletaA ex-ginasta Daniele Hypólito também participou da homenagem aos atletas olímpicos."Foi incrível poder competir em casa, com a torcida a nosso favor, em 2016. Poder juntar educação e esporte é fundamental. Esse é o verdadeiro legado que se deixa, utilizando a estrutura que foi feita para que dê segmento para outros jovens atletas junto com a educação", declarou a esportista.Além das atividades esportivas, foram inauguradas duas esculturas inspiradas nas logomarcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As peças foram instaladas na entrada do GEO Isabel Salgado.

“Este equipamento (GEO Isabel Salgado) é um legado na veia! São mil alunos estudando aqui, com direito a praticar esportes. Temos também mais de 5 mil pessoas participando de atividades esportivas, em 26 modalidades. É fantástico comemorar dez anos dos Jogos Olímpicos. ", destacou o secretário municipal de esportes, Bruno Ramos.



Estruturas ganharam novas funções



Ao longo da última década, parte das instalações construídas para os Jogos recebeu novos usos. A Arena Carioca 3 foi transformada no GEO Isabel Salgado, escola da rede municipal de ensino.



A Arena do Futuro teve elementos reaproveitados na construção de quatro Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs) em bairros da Zona Oeste. Já a piscina do antigo Estádio Aquático Olímpico foi transferida para o Parque Oeste, onde atualmente abriga atividades de natação e hidroginástica.



O Velódromo passou a receber aulas esportivas e competições nacionais e internacionais. Desde 2025, o espaço também abriga o Museu Olímpico do Rio.



As comemorações pelos dez anos da Rio 2016 incluem ainda a exposição “O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro”, em cartaz no Museu do Amanhã até 5 de outubro. A mostra reúne objetos utilizados durante os Jogos, como medalhas, uniformes, mascotes e a Tocha Olímpica.