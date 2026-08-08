O colombiano Victor Manrique perdeu a mãe, a irmã e a sobrinha em queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, neste sábado (8)Reprodução TV Globo
Victor também faria o passeio turístico pela cidade, mas estava programado para embarcar na aeronave seguinte. A filha dele, Laura, que estava no Rio para comemorar os 15 anos, também participaria do voo posterior.
Nas redes sociais, o colombiano publicou fotos da viagem e se despediu das três mulheres da família. "O último passeio de metade da minha família", escreveu.
Em outra publicação, Victor falou sobre a dor da perda e agradeceu pelo período que as familiares puderam passar no Brasil. "Minha irmãzinha, minha mãe e minha sobrinha! Vou amá-las para sempre nesta vida e na outra", declarou.
Rocio, Wendy e Sofia representavam três gerações da mesma família: avó, mãe e filha. O grupo estava no Rio justamente para celebrar o aniversário de 15 anos de Laura.
Victor também agradeceu às pessoas que prestaram apoio à família após o acidente, tanto no Brasil quanto na Colômbia.
"Obrigado a todas as autoridades e pessoas que, de forma desinteressada, têm nos acompanhado neste lindo país, Brasil, e na Colômbia, e nos feito sentir o quanto elas eram queridas", afirmou.
O helicóptero, um Robinson R44, realizava um passeio turístico quando caiu em uma área de mata próxima à Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista. Além das três turistas colombianas, o piloto Alessandro Rocha também morreu. Ele deixou mulher e dois filhos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h11 e encontrou os destroços em uma região de mata íngreme e de difícil acesso. Após atingir a encosta, a aeronave explodiu e o combustível provocou um incêndio na vegetação. Os quatro ocupantes morreram.
Cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais participaram do resgate. As condições do terreno exigiram o uso de técnicas de corda e equipamentos de segurança para que as equipes chegassem ao local.
O incêndio foi controlado, e a Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar a perícia e investigar as causas da queda.
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