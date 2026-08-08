O colombiano Victor Manrique perdeu a mãe, a irmã e a sobrinha em queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, neste sábado (8) - Reprodução TV Globo

O colombiano Victor Manrique perdeu a mãe, a irmã e a sobrinha em queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, neste sábado (8)Reprodução TV Globo

Publicado 08/08/2026 22:52

Rio - Uma viagem em família ao Rio de Janeiro terminou em tragédia para Victor Manrique. O colombiano perdeu a mãe, Rocio Cubillos, de 59 anos, a irmã, Wendy Manrique, de 37, e a sobrinha, Sofia Murillo, de 17, na queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, neste sábado (8).

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Victor também faria o passeio turístico pela cidade, mas estava programado para embarcar na aeronave seguinte. A filha dele, Laura, que estava no Rio para comemorar os 15 anos, também participaria do voo posterior.



Nas redes sociais, o colombiano publicou fotos da viagem e se despediu das três mulheres da família. "O último passeio de metade da minha família", escreveu.



Em outra publicação, Victor falou sobre a dor da perda e agradeceu pelo período que as familiares puderam passar no Brasil. "Minha irmãzinha, minha mãe e minha sobrinha! Vou amá-las para sempre nesta vida e na outra", declarou.



Rocio, Wendy e Sofia representavam três gerações da mesma família: avó, mãe e filha. O grupo estava no Rio justamente para celebrar o aniversário de 15 anos de Laura.



Victor também agradeceu às pessoas que prestaram apoio à família após o acidente, tanto no Brasil quanto na Colômbia.



"Obrigado a todas as autoridades e pessoas que, de forma desinteressada, têm nos acompanhado neste lindo país, Brasil, e na Colômbia, e nos feito sentir o quanto elas eram queridas", afirmou. Victor também faria o passeio turístico pela cidade, mas estava programado para embarcar na aeronave seguinte. A filha dele, Laura, que estava no Rio para comemorar os 15 anos, também participaria do voo posterior.Nas redes sociais, o colombiano publicou fotos da viagem e se despediu das três mulheres da família. "O último passeio de metade da minha família", escreveu.Em outra publicação, Victor falou sobre a dor da perda e agradeceu pelo período que as familiares puderam passar no Brasil. "Minha irmãzinha, minha mãe e minha sobrinha! Vou amá-las para sempre nesta vida e na outra", declarou.Rocio, Wendy e Sofia representavam três gerações da mesma família: avó, mãe e filha. O grupo estava no Rio justamente para celebrar o aniversário de 15 anos de Laura.Victor também agradeceu às pessoas que prestaram apoio à família após o acidente, tanto no Brasil quanto na Colômbia."Obrigado a todas as autoridades e pessoas que, de forma desinteressada, têm nos acompanhado neste lindo país, Brasil, e na Colômbia, e nos feito sentir o quanto elas eram queridas", afirmou.

Acidente



O helicóptero, um Robinson R44, realizava um passeio turístico quando caiu em uma área de mata próxima à Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista. Além das três turistas colombianas, o piloto Alessandro Rocha também morreu. Ele deixou mulher e dois filhos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h11 e encontrou os destroços em uma região de mata íngreme e de difícil acesso. Após atingir a encosta, a aeronave explodiu e o combustível provocou um incêndio na vegetação. Os quatro ocupantes morreram.



Cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais participaram do resgate. As condições do terreno exigiram o uso de técnicas de corda e equipamentos de segurança para que as equipes chegassem ao local.



O incêndio foi controlado, e a Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar a perícia e investigar as causas da queda.