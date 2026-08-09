Entrada do Crematório São Francisco Xavier, na região do Caju - Fred Vidal

Entrada do Crematório São Francisco Xavier, na região do CajuFred Vidal

Publicado 09/08/2026 15:59

Rio - Beth Andrade , ícone da Mocidade Independente de Padre Miguel e nora de Castor de Andrade, foi cremada no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na tarde deste domingo (9). Familiares, amigos e integrantes da escola de samba participaram da cerimônia de despedida na capela, decorada com diversas coroas de flores. A morte de Beth aconteceu na sexta-feira (7), dia no qual a Noite dos Enredos abriu a temporada 2027 do Carnaval.

fotogaleria

Durante os anos 1980 e 1990, a nora do Castor de Andrade se tornou uma das figuras mais identificadas nos desfiles da Mocidade. Ela aparecia como destaque, especialmente, no abre-alas. Após um tempo afastada da Sapucaí, voltou em 2013, ano em que a escola apresentou um enredo sobre o Rock in Rio.



Em 1992, ela participou da fundação da Estrelinha da Mocidade, a escola de samba mirim da agremiação, e se tornou a primeira presidente.

Nas redes sociais, diversas personalidades ligadas ao samba lamentaram a perda da Beth. O músico Andrezinho Silva, integrante do grupo Molejo e filho do histórico Mestre André, destacou o carinho recebido ao longo da vida por parte da amiga.



"Uma das pessoas que sempre irei guardar no coração por todo carinho que sempre teve comigo desde de criança. Obrigado, Beth! Descanse em paz", escreveu.

Babi Cruz, viúva do cantor Arlindo Cruz e mãe de Arlindinho, foi outra pessoa que se despediu. "Minha querida amiga. Lamentável demais. Descanse em paz. Nosso coração verde e branco sentirá sua falta".