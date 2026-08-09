Agentes apreenderam R$ 4,8 mil com o homem - Foto: Reprodução/ Polícia Militar

Agentes apreenderam R$ 4,8 mil com o homemFoto: Reprodução/ Polícia Militar

Publicado 09/08/2026 17:25

Rio - Policiais militares prenderam, na manhã deste domingo (9), um homem foragido da Justiça na Gávea, Zona Sul. Com ele, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha encontraram R$ 4,8 mil em espécie. A identificação dele não foi divulgada.



Segundo a PM, o homem apresentou dados pessoais falsos aos policiais. Em seguida, ele foi levado à 11ª DP (Rocinha). No local, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.