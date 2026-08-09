Rio tem domingo de céu nublado a encoberto - Érica Martin/Agência O Dia

Rio tem domingo de céu nublado a encobertoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 09/08/2026 19:44

Rio - A cidade do Rio de Janeiro terá uma semana marcada por céu encoberto, chuva fraca a moderada e temperaturas mais baixas nos primeiros dias. A mudança no tempo ocorre por causa da aproximação de uma frente fria continental, que já influencia as condições meteorológicas da capital neste domingo (9).





Para a noite deste domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada. LEIA MAIS: MPE pede impugnação da candidatura de João Drumond à Alerj Para a noite deste domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada.

Os ventos, que chegaram a registrar intensidade moderada e forte ao longo do dia, devem perder força gradativamente, permanecendo moderados durante a noite, segundo informações do sistema Alerta Rio.



Ao longo deste domingo, a cidade registrou rajadas significativas. O maior índice foi observado no Forte de Copacabana, onde os ventos atingiram 63 km/h às 11h. Outros registros relevantes foram de 62,6 km/h às 10h e 60,1 km/h às 9h, também na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Vidigal, a velocidade chegou a 51,8 km/h, enquanto na Vila Militar foi registrada uma rajada de 51,1 km/h.



Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), houve uma ocorrência relacionada aos ventos: a queda de uma árvore na Rua Mata Machado, na altura da Avenida Maracanã.



Chuva e frio nos primeiros dias da semana



A segunda-feira (10) será de céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia. Os ventos permanecerão moderados, soprando de sudeste e sul, e as temperaturas entrarão em declínio, variando entre 16°C e 26°C.



Na terça-feira (11), o cenário será semelhante. O transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo fechado, com chuva fraca a moderada isolada durante o período. Os termômetros devem marcar mínima de 14°C e máxima de 24°C.



Instabilidade diminui a partir de quarta-feira



Na quarta-feira (12), a previsão indica predomínio de céu nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã. As temperaturas variarão entre 15°C e 26°C.



A melhora mais significativa ocorrerá na quinta-feira (13), quando a nebulosidade diminuirá gradativamente e não há previsão de chuva. Os ventos seguirão fracos a moderados, e as temperaturas voltarão a subir, podendo alcançar 33°C, com mínima prevista de 18°C.



A tendência é que o tempo volte a ficar mais estável na segunda metade da semana, após a passagem do sistema frontal que atua sobre a cidade.