Ônibus parado na Rua Barão do Bom Retiro após acidente com viaturaWhatsapp/O DIA
Os demais envolvidos no acidente não precisaram de atendimento médico e permaneceram no local após a colisão. Segundo a Polícia Militar, a perícia foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre possíveis impactos no trânsito da região.
A reportagem de O DIA entrou em contato com a Rio Ônibus por whatsapp e com a Viação Redentor via e-mail às 18h e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto.
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