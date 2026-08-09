Ônibus parado na Rua Barão do Bom Retiro após acidente com viatura - Whatsapp/O DIA

Ônibus parado na Rua Barão do Bom Retiro após acidente com viaturaWhatsapp/O DIA

Publicado 09/08/2026 18:19 | Atualizado 09/08/2026 18:19

Rio - Uma viatura da Unidade de Polícia Pacificadora ( UPP) do Lins se envolveu em um acidente com um ônibus da viação Redentor na manhã deste domingo (9), na Rua Barão do Bom Retiro, no Grajaú, Zona Norte. Um policial militar sofreu escoriações leves e foi levado para uma unidade hospitalar, mas não corre risco de morte.