Ônibus parado na Rua Barão do Bom Retiro após acidente com viaturaWhatsapp/O DIA

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Leonardo Brito
Rio - Uma viatura da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins se envolveu em um acidente com um ônibus da viação Redentor na manhã deste domingo (9), na Rua Barão do Bom Retiro, no Grajaú, Zona Norte. Um policial militar sofreu escoriações leves e foi levado para uma unidade hospitalar, mas não corre risco de morte.
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Os demais envolvidos no acidente não precisaram de atendimento médico e permaneceram no local após a colisão. Segundo a Polícia Militar, a perícia foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre possíveis impactos no trânsito da região.

A reportagem de O DIA entrou em contato com a Rio Ônibus por whatsapp e com a Viação Redentor via e-mail às 18h e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto.