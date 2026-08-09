Cinegrafista da GloboNews é retirado de debate após confusão com repórter - Reprodução X

Cinegrafista da GloboNews é retirado de debate após confusão com repórterReprodução X

Publicado 09/08/2026 23:05 | Atualizado 09/08/2026 23:10

Rio - Uma disputa por espaço entre equipes de imprensa terminou em agressão física antes do debate entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), neste domingo (9), em São Paulo. Um cinegrafista da GloboNews teria dado uma cabeçada em um repórter e acabou retirado do local pela organização.

A confusão aconteceu nos bastidores da Band, enquanto os profissionais se posicionavam para fazer registros do encontro. De acordo com pessoas que presenciaram a situação, houve uma discussão entre os dois por causa do espaço destinado às equipes para a captação de imagens. Durante o desentendimento, o cinegrafista teria atingido o repórter com uma cabeçada.



Depois do episódio, o profissional da GloboNews foi conduzido para fora dos estúdios da emissora. Já o repórter recebeu atendimento médico nas dependências da Band e permaneceu no local para acompanhar a cobertura do debate. Segundo relatos, ele pretende procurar a polícia para registrar a ocorrência.



Vídeos feitos após a confusão mostram o cinegrafista sendo levado em direção à saída da emissora.



Em comunicado, a Band confirmou o episódio e afirmou que adotou medidas imediatamente após a agressão. A emissora também declarou que repudia qualquer tipo de violência.



"A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa", informou a Band.



O confronto entre Haddad e Tarcísio integra a programação de debates promovida pelo Grupo Bandeirantes com candidatos às eleições estaduais de 2026.