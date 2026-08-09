Cinegrafista da GloboNews é retirado de debate após confusão com repórterReprodução X
Depois do episódio, o profissional da GloboNews foi conduzido para fora dos estúdios da emissora. Já o repórter recebeu atendimento médico nas dependências da Band e permaneceu no local para acompanhar a cobertura do debate. Segundo relatos, ele pretende procurar a polícia para registrar a ocorrência.
Vídeos feitos após a confusão mostram o cinegrafista sendo levado em direção à saída da emissora.
Em comunicado, a Band confirmou o episódio e afirmou que adotou medidas imediatamente após a agressão. A emissora também declarou que repudia qualquer tipo de violência.
"A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa", informou a Band.
O confronto entre Haddad e Tarcísio integra a programação de debates promovida pelo Grupo Bandeirantes com candidatos às eleições estaduais de 2026.
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