Pix é mais confiado que a Igreja Católica (76%), Polícia Militar (75%) e a Presidência da República (57%)Divulgação
Conforme cita a reportagem, o Pix tem sido alvo de questionamentos nos EUA e virou tema de disputa política no Brasil às vésperas da eleição. Para o cientista político Murillo de Aragão, da Arko Advice, o Pix virou um tema disputado no discurso político, mas só tenderia a influenciar o voto se o eleitor perceber risco ao sistema.
Na mesma sondagem, a Igreja Católica e a Polícia Militar registraram 76% e 75% de confiança, respectivamente, enquanto as Forças Armadas ficaram com 70%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.
A pesquisa também mostra melhora na confiança na Presidência da República, no Congresso e nos partidos políticos. Segundo o levantamento, 57% dizem confiar na Presidência, três pontos acima de 2025, mas abaixo do nível registrado no primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A confiança no Congresso foi de 49%, próximo do índice do Supremo Tribunal Federal (STF), com 50%. Em relação aos partidos, 44% afirmaram confiar, o melhor resultado desde 2023, embora 55% digam desconfiar das legendas, segundo a Genial/Quaest.
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