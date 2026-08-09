Pix é mais confiado que a Igreja Católica (76%), Polícia Militar (75%) e a Presidência da República (57%) - Divulgação

Pix é mais confiado que a Igreja Católica (76%), Polícia Militar (75%) e a Presidência da República (57%)Divulgação

Publicado 09/08/2026 12:30

O Pix é a "instituição" que mais desperta confiança entre brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest obtida pelo jornal O Globo. O levantamento aponta que 80% dos entrevistados dizem confiar no sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco Central há quase seis anos, ante 19% que afirmam não confiar e 1% que não soube responder.