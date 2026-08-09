Caminhão com carga de maconha tinha como destino Curitiba (PR) - Divulgação/PRF

Caminhão com carga de maconha tinha como destino Curitiba (PR)Divulgação/PRF

Publicado 09/08/2026 12:07 | Atualizado 09/08/2026 12:10

O veículo foi abordado por volta das 5h25, em frente à Unidade Operacional da PRF em Guaíra. O caminhão era dividido entre o baú e um semirreboque que transportavam um contêiner. Ao ser questionado sobre o que continha no compartimento de carga, o motorista informou que o contêiner estaria vazio. Durante a fiscalização, a equipe pediu a abertura do compartimento e encontrou grande quantidade de fardos de maconha. O motorista afirmou que sabia da carga e que o destino seria Curitiba (PR).Após a pesagem das drogas, a carga de totalizou 6.777 quilos de maconha e 18,5 quilos de Skunk. O motorista, de 39 anos, e a passageira, de 39 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas.Os presos, junto com a droga, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.