Mega-Sena pode pagar R$ 165 milhões neste domingo - Divulgação

Mega-Sena pode pagar R$ 165 milhões neste domingoDivulgação

Publicado 08/08/2026 19:58 | Atualizado 08/08/2026 19:59

Rio - A Mega-Sena terá um prêmio estimado em R$ 165 milhões no sorteio deste domingo (9). O concurso 3.042 será realizado a partir das 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O valor acumulou porque nenhum apostador acertou as seis dezenas no concurso anterior. Na ocasião, foram sorteados os números 16, 21, 24, 31, 43 e 54.

Apesar de ninguém levar o prêmio principal, 88 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 52.843,18 cada. Outras 6.903 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 1.110,41.

Quem quiser concorrer ao próximo prêmio pode registrar o jogo até as 22h deste sábado (8). As apostas estão disponíveis nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também podem ser feitas pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas escolhidas, custa R$ 6.